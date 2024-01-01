Ersay Üner

Sözler birer birer veda ederken Gözler hafif hafif yağar inceden Kalbim kırık dökük dilek tutarken Aşkın bana karşı başı hep eğik *** Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm Uzunca bir süre ağladım halime Düşünüp, düşünüp, düşünüp Bir çare bulamadım acıdım kendime *** Acımı, tadımı, yasımı İçimdeki gizlimi saklımı dağladım Kor kor alevler gördüm İnan ki ben hiç böyle yanmadım *** Ya kal, ya git, ya sev, ya sevdir Hayat senin karar senindir Seni ben yazdım eller silerse Zaman gelip pişman ederse dönme *** Ya kal, ya git, ya sev, ya sevdir Hayat senin karar senindir Seni ben yazdım eller silerse Zaman gelip pişman ederse dönme *** Sözler birer birer veda ederken Gözler hafif hafif yağar inceden Kalbim kırık dökük dilek tutarken Aşkın bana karşı başı hep eğik *** Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm Uzunca bir süre ağladım halime Düşünüp, düşünüp, düşünüp Bir çare bulamadım acıdım kendime *** Acımı, tadımı, yasımı İçimdeki gizlimi saklımı dağladım Kor kor alevler gördüm İnan ki ben hiç böyle yanmadım *** Ya kal, ya git, ya sev, ya sevdir Hayat senin karar senindir Seni ben yazdım eller silerse Zaman gelip pişman ederse dönme *** Ya kal, ya git, ya sev, ya sevdir Hayat senin karar senindir Seni ben yazdım eller silerse Zaman gelip pişman ederse dönme