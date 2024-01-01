Ersay Üner

Yürüdüm Şarkı Sözleri
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Sözler birer birer veda ederken
Gözler hafif hafif yağar inceden
Kalbim kırık dökük dilek tutarken
Aşkın bana karşı başı hep eğik
***
Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm
Uzunca bir süre ağladım halime
Düşünüp, düşünüp, düşünüp
Bir çare bulamadım acıdım kendime
***
Acımı, tadımı, yasımı
İçimdeki gizlimi saklımı dağladım
Kor kor alevler gördüm
İnan ki ben hiç böyle yanmadım
***
Ya kal, ya git, ya sev, ya sevdir
Hayat senin karar senindir
Seni ben yazdım eller silerse
Zaman gelip pişman ederse dönme
***
Ya kal, ya git, ya sev, ya sevdir
Hayat senin karar senindir
Seni ben yazdım eller silerse
Zaman gelip pişman ederse dönme
***
Sözler birer birer veda ederken
Gözler hafif hafif yağar inceden
Kalbim kırık dökük dilek tutarken
Aşkın bana karşı başı hep eğik
***
Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm
Uzunca bir süre ağladım halime
Düşünüp, düşünüp, düşünüp
Bir çare bulamadım acıdım kendime
***
Acımı, tadımı, yasımı
İçimdeki gizlimi saklımı dağladım
Kor kor alevler gördüm
İnan ki ben hiç böyle yanmadım
***
Ya kal, ya git, ya sev, ya sevdir
Hayat senin karar senindir
Seni ben yazdım eller silerse
Zaman gelip pişman ederse dönme
***
Ya kal, ya git, ya sev, ya sevdir
Hayat senin karar senindir
Seni ben yazdım eller silerse
Zaman gelip pişman ederse dönme