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7/24 Dinle Ertuğrul Polat

Ertuğrul Polat

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01

Bekla Babam Bekle

02

Desene

03

Unuttun Gittin Beni

04

Kandırırlar

05

Sözlerin

... KAPAT
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Albümler

Bekle Yarim Ertuğrul Polat

Gittiğin O gün Ertuğrul Polat

Unutacağım Ertuğrul Polat

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