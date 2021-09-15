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7/24 Dinle Erzurum Türküleri

Erzurum Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Yattım Gurbet Ele

02

Uykudan Uyanmış

03

Tutam Yar Elinden

04

Suda Balık Yan Gider

05

Sarı Gelin

... KAPAT
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Erzurum Türküleri

Erzurum Türküleri

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