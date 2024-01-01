Tutam Yar Elinden Şarkı Sözleri
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Erzurum Türküleri
Tutam Yar Elinden
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Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara hey
Olam bir yareli bülbül
İnem bağlara bağlara hey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
***
Emrah der bu günümdür
Arşa çıkar tütünümdür hey
Yare gidecek günümdür
Düşem yollara yollara hey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey
Aman ey, şahım ey, eyvah ey