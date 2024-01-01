Yattım Gurbet Elde Gam Yastığına Şarkı Sözleri
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Erzurum Türküleri
Yattım Gurbet Elde Gam Yastığına
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Yattım gurbet elde gam yastığına
Dağ gibi üstüme geldi ayrılık (ey yandım ey)
Eşim dostum gelmez oldu yanıma
Böldü parça parça etti ayrılık (ey yandım ey ayrılık ey)
***
Gurbet elde günüm geçer kış gibi, kış gibi
Gülsem bile iki gözüm yaş gibi (ey yandım ey )
Şahin pençesinde yavru kuş gibi, kuş gibi
Böldü parça parça etti ayrılık (ey yandım ey ayrılık ey)