Esat Kabaklı

Anadolum Yüreğimde vuran toprağın sesi Dert yüklü bulutu sırtında taşır Ezgi kokar sevda kokar nefesi Anadolu'm sana türkü yaraşır *** Sen Anadolu'sun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır *** Dağın taşın sevda sevdadır aşın Ezelden dik durur eğilmez başın Acının bağrında dinmez göz yaşın Akar gider deryalara karışır *** Sen anadolusun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır *** Nevruzun göverir bahar zamanı Bülbül figandır hepar zamanı Şirin rüyada iken seher zamanı Dağlarında ferhatların dolaşır *** Sen anadolusun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır

Gitme (Tarkan) Ne vakit gelsen aklıma Bir yıldız düşer içime Seni görürüm o anda Yağar yağmur avucuma Gidersen doğmaz güneşim Sarar gözlerimi acı bir telaş Gitme desem canım Kalır mısın benimle Gitme desem canım Sever misin benimle Gitme gitme gitme ah gitme Gitme gitme gitme ah gitme Geceler sabahsız Ömrüm baharsız

Tutun Ellerimden (İzel) Garibim vuruldum yüreğim yoruldu Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum Sonbahar oldum sevinçi unuttum Bu acıya nasıl yüreğim dayanır Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum Sonbahar oldum sevinçi unuttum Bu acıya nasıl yüreğim dayanır *** Yok istemem başka bir yara gönlüme Yok istemem başka bir yara gönlüme Tutun ellerimden yoksa düşeceğim Sönecek içimde baharım ateşim Tutun ellerimden yoksa biteceğim Derin uykulara yalnız gideceğim *** Garibim vuruldum yüreğim yoruldu Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum Sonbahar oldum sevinçi unuttum Bu acıya nasıl yüreğim dayanır Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum Sonbahar oldum sevinçi unuttum Bu acıya nasıl yüreğim dayanır *** Yok istemem başka bir yara gönlüme Yok istemem başka bir yara gönlüme Tutun ellerimden yoksa düşeceğim Sönecek içimde baharım ateşim Tutun ellerimden yoksa biteceğim Derin uykulara yalnız gideceğim *** Tutun ellerimden yoksa düşeceğim Sönecek içimde baharım ateşim Tutun ellerimden yoksa biteceğim Derin uykulara yalnız gideceğim

Hayat Dediğin (Levent Yüksel) Geçip giderken hayat dediğin Ne kadar güldüm Ne kadar sevdim Ne kadar ölebildim *** Uçup giderken hayat dediğin Ne kadar umut Ne kadar aşk Ne kadar nefes çalabildim *** Aynada yüzüm eskiyen güzüm Dökülür yaprak yaprak ömrüm Aynada yüzüm bitmeyen güzüm Yağmur olur iki gözüm *** Ah gülüm soldu gönlüm doydu Hüzün gözlerimde çıkmaz bir sokak oldu Ah sözüm bitti şarkım bitti Gönül yağmalandı hırpalandı harab oldu

Aşkımdan Vazgeçme (Leman Sam) Taşırım ben hasretin yükünü Acılarım koynumda sır gibi Açarım baharda çiçek gibi Dolarım içine gün gibi Yeter ki sen üzülme Kendine dert etme Varsın uzasın yollar Sen aşkımdan vazgeçme Yeter ki sen üzülme Kendine dert etme Seni bir ömür beklerim Sen aşkımdan vazgeçme Karışır hüzünlenirim sen aldırma Susar dillerim yanarım ben aşkınla Karışır hüzünlenirim sen aldırma İçimde taşırım sesini hala