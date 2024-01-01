Esat Kabaklı

gün gidende ay gelende gel oğlum cihan yanar sen gülende gül oğlum bir yol vardır hakk yoludur bul oğlum yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum *** çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum çakal gezen şu dağlarda gez oğlum çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum çakal gezen şu dağlarda gez oğlum *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** senden gider sonsuzluğa yol oğlum dört bir yana salmalısın kol oğlum ekmeğini aç olanla böl oğlum haram yeme, hak uğruna öl oğlum.! *** çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum çakal gezen şu dağlarda gez oğlum çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum hain gezen şu dağlarda gez oğlum *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** zulüm dolu saltanattan in oğlum zalimlere duymalısın kin oğlum nefis kibir mantık yutan dev oğlum mağrur olma insanları sev oğlum *** çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum çakal gezen şu dağlarda gez oğlum çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum hain gezen şu dağlarda gez oğlum *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum tarihini şerefinle yaz oğlum yaz oğlum.! *** gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum.! dostun kim düşmanın kim sez oğlum söz ver bana geç karşıma söz oğlum.!