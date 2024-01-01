Yalnız Türküler / Göç Şarkı Sözleri
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Esat Kabaklı
Yalnız Türküler / Göç
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Yaklaşma cahil yanına
Bilmez gardaş bilmez
Verme cevheri eline
Değmez gardaş değmez
***
Evliyanın tahtı olmaz
Ak yerine kara demez
Yüz bin lokma teklif etsen
Almaz gardaş almaz
***
Sözüm meclisten dışarı
Alın taç edin parayı
Dervişe versen sarayı
Girmez gardaş girmez
***
Uzun sözün kısa dedi
Bitmez gardaş bitmez
Servet versem gözü aca
Yetmez gardaş yetmez
***
Evliyanın tahtı olmaz
Ak yerine kara demez
Yüz bin lokma teklif etsen
Almaz gardaş almaz
***
Sözüm meclisten dışarı
Alın taç edin parayı
Dervişe versen sarayı
Girmez gardaş girmez
-
Yüreğimde vuran toprağın sesi
Dert yüklü bulutu sırtında taşır
Ezgi kokar sevda kokar nefesi
Anadolu'm sana türkü yaraşır
***
Sen Anadolu'sun sen aşk dolusun
Sen dualar katı sen hak yolusun
Yüreğimde ilmik ilmik halısın
Damarımda ırmakların dolaşır
***
Dağın taşın sevda sevdadır aşın
Ezelden dik durur eğilmez başın
Acının bağrında dinmez göz yaşın
Akar gider deryalara karışır
***
Sen anadolusun sen aşk dolusun
Sen dualar katı sen hak yolusun
Yüreğimde ilmik ilmik halısın
Damarımda ırmakların dolaşır
***
Nevruzun göverir bahar zamanı
Bülbül figandır hepar zamanı
Şirin rüyada iken seher zamanı
Dağlarında ferhatların dolaşır
***
Sen anadolusun sen aşk dolusun
Sen dualar katı sen hak yolusun
Yüreğimde ilmik ilmik halısın
Damarımda ırmakların dolaşır
-
Her evde açılar gızıl gül kimi
Etrini bahardan alar bacılar
Ataya gardaşa arhalansada
Mehrini anaya salar bacılar
***
Baharın bu baharın gonçesi bacılar
Gözelin bu gözelin incesi bacılar
Çiçek teravetli dolanar gezer
Hersi bir galgi bir ömür bezer
***
Kim deyir göçeri guşlara benzer
Evleri evlere salar bacılar
Bugünün bugünün sonası bacılar
Sabahın bu sabahın anası bacılar
***
Atanın evinden ayrılmaz bir an
Gız seçer gardaşa aparar nişan
Analar dünyadan göç eden zaman
Gardaşa bir ana olar bacılar
***
Baharın bu baharın gonçesi bacılar
Gözelin bu gözelin incesi bacılar
Çiçek teravetli dolanar gezer
Hersi bir galgi bir ömür bezer
***
Kim deyir göçeri guşlara benzer
Evleri evlere salar bacılar
Bugünün bugünün sonası bacılar
Sabahın bu sabahın anası bacılar
-
boraltan bir köprü,
aşar geçer aras’ı,
yuğsan aras suyuyla,
çıkmaz yüzün karası.
***
karası, karası,
merhamet fukarası,
karası, karası,
merhamet fukarası.
***
düşman bekler karşıda,
önüne kattı beni,
can alınan çarşıda,
kardeşim sattı beni.
***
dönüp seslendim geri,
merhametsiz birine,
beni siz vursaydınız,
şu gavurun yerine.
-
Dağ üstüne dağı koysam dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz
Yüz yaram var hiç birisi sağ olmaz
***
Konma bülbül konma mezar taşıma
Bu genç yaşta neler geldi başıma
***
Nazlı yârim sen yarama bakarsın
İyi olmazsa neşter alıp yararsın
Demedim ki aşk oduna yakasın
***
Konma bülbül konma mezar taşıma
Şu genç yaşta neler geldi başıma
-
Sen baharsan ben de yazım, başkasına geçmez nazım yâr
Beni sensiz çalamazsın, sen mızrapsın ben de sazım yâr
Sen baharsan ben de yazım, başkasına geçmez nazım yâr
Beni sensiz çalamazsın, sen mızrapsın ben de sazım yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Ağaç olsan dal olurum, çiçek olsan bal olurum yâr
Gurbet olsan yol olurum, seni benden alamazsın yâr
Ağaç olsan dal olurum, çiçek olsan bal olurum yâr
Sevda olsan yol olurum, inan benden kaçamazsın yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
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