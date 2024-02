Esat Kabaklı

İftihar et aşk ne halde eserinle iftihar et Bu cesaret bu asalet bende kalsın sen devam et Biter elbet kimde kalmış bende kalsın bu esaret Sen hesap et bunun cezasını *** Ne gitmeyi biliyor ne hakkımı veriyor Tuzak dolu her yanım aşk acı Ne gözyaşı tanıyor ne bir çözüm buluyor Fark eder mi kim söylemiş son lafı *** Yalnız benim derdim değil Çok fazla kaybeden var Sonu gelmeyen aşklar gibi Başka bir sonuç görülmedi Yine kalbi olan hep ağlıyor *** Yalnız benim derdim değil Çok fazla kaybeden var Duygusuzluğa isyan gibi Başka bir sonuç görülmedi Yine kalbi olan hep ağlıyor