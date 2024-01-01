Esat Kabaklı

Şol gökleri kaldıranın, Donatarak dolduranın, "Ol!" deyince olduranın, Doksan dokuz adı ile… *** Dayadım sana belimi, Kudretinle tut elimi, Yoğuram ana dilimi, Anamın ak sütü ile… *** Tanrım Türk gönlümü yastan, Kılıcımı kirden pastan, Kurtarırsan ben bir destan, Derim ağız tadı ile… *** Ses vermez Oğuz illeri, Niye susmuş bülbülleri, Koy tutuşsun gönülleri, Ergenekon odu ile... *** Kış günleri yaza ersin, Kırk ince kız kilim sersin, Bayındır Han şölen versin, Kırk devenin budu ile… *** Dedem Korkut der ki “Evet, Vardır düğün, dernek, davet, Fakat Oğuzlar'da devlet, Olmaz dedikodu ile!” *** “Pis sularda kir arınmaz, Sisli günde yol görünmez, Düşman üstüne yürünmez, Casus ile, cadı ile!” *** Er odur ki ün salası, Kına girmeye palası, Oğul hey bozkurt balası, Büyütülmez dadı ile!” *** Şol gökleri kaldıranın, Donatarak dolduranın, Ol deyince olduranın, Doksan dokuz adı ile…