Sürgün (Siyah Beyaz Türküler) Şarkı Sözleri
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Esat Kabaklı
Sürgün (Siyah Beyaz Türküler)
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Şol gökleri kaldıranın,
Donatarak dolduranın,
"Ol!" deyince olduranın,
Doksan dokuz adı ile…
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Dayadım sana belimi,
Kudretinle tut elimi,
Yoğuram ana dilimi,
Anamın ak sütü ile…
***
Tanrım Türk gönlümü yastan,
Kılıcımı kirden pastan,
Kurtarırsan ben bir destan,
Derim ağız tadı ile…
***
Ses vermez Oğuz illeri,
Niye susmuş bülbülleri,
Koy tutuşsun gönülleri,
Ergenekon odu ile...
***
Kış günleri yaza ersin,
Kırk ince kız kilim sersin,
Bayındır Han şölen versin,
Kırk devenin budu ile…
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Dedem Korkut der ki “Evet,
Vardır düğün, dernek, davet,
Fakat Oğuzlar'da devlet,
Olmaz dedikodu ile!”
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“Pis sularda kir arınmaz,
Sisli günde yol görünmez,
Düşman üstüne yürünmez,
Casus ile, cadı ile!”
***
Er odur ki ün salası,
Kına girmeye palası,
Oğul hey bozkurt balası,
Büyütülmez dadı ile!”
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Şol gökleri kaldıranın,
Donatarak dolduranın,
Ol deyince olduranın,
Doksan dokuz adı ile…
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