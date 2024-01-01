Esat Kabaklı

Duran Ağabey Sandığın keçeleri de Kız kaldır peçeleri Bu güzellik sendeyken duran ağabey öldürür niceleri *** Dura dura duran ağabey duran ağabey Paraları yedin duran ağabey duran ağabey Muradın alasın duran ağabey duran ağabey Hurilere kalasın duran ağabey duran ağabey *** Gidiyom gidemiyom da Az doldur içemiyom Sen benden geçtin amma duran ağabey Ben senden geçemiyom *** Dura dura duran ağabey duran ağabey Paraları yedin duran ağabey duran ağabey Muradın alasın duran ağabey duran ağabey Hurilere kalasın duran ağabey duran ağabey

Dede Korkut Şol gökleri kaldıranın, Donatarak dolduranın, "Ol!" deyince olduranın, Doksan dokuz adı ile… *** Dayadım sana belimi, Kudretinle tut elimi, Yoğuram ana dilimi, Anamın ak sütü ile… *** Tanrım Türk gönlümü yastan, Kılıcımı kirden pastan, Kurtarırsan ben bir destan, Derim ağız tadı ile… *** Ses vermez Oğuz illeri, Niye susmuş bülbülleri, Koy tutuşsun gönülleri, Ergenekon odu ile... *** Kış günleri yaza ersin, Kırk ince kız kilim sersin, Bayındır Han şölen versin, Kırk devenin budu ile… *** Dedem Korkut der ki “Evet, Vardır düğün, dernek, davet, Fakat Oğuzlar'da devlet, Olmaz dedikodu ile!” *** “Pis sularda kir arınmaz, Sisli günde yol görünmez, Düşman üstüne yürünmez, Casus ile, cadı ile!” *** Er odur ki ün salası, Kına girmeye palası, Oğul hey bozkurt balası, Büyütülmez dadı ile!” *** Şol gökleri kaldıranın, Donatarak dolduranın, Ol deyince olduranın, Doksan dokuz adı ile…

Gasidi Yar Sen yarımın gasidisen Eyleş sene çay demişem *** Xıyalını gönderipti Bes ki men ax-lay demişem *** Ax geceler yatmamışam Men sene lay lay demişem *** Sen yatalı men gözüme Ulduzları say demişem *** Herkes sene ulduz deye Özüm sene ay demişem *** Senden sonra heyata men Şirindise zay demişem *** Her gözelden bir gül alıp Sen gözele pay demişem *** Senin gün tek batmağıvı Ay batana tay demişem *** İndi yaya gış deyirem Sabığ qışa vay demişem *** Gah toyuvu yada salıp Men deli nay nay demişem *** Sonra yene yaşa batıp Ağları hay hay demişem *** Etek dolu derya kimi Göz yaşima çay demişem *** Ömre süren men qara gün Ax demişem vay demişem

Kerkük Zindanı Kerkük'ün zindanına attılar beni Kerkük'ün zindanına attılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni *** Bir yanım dağladılar ateşle annem Bir yanım dağladılar ateşle annem Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni *** Türkmen obalarından göçen anneler Türkmen obalarından göçen anneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler *** Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler

Koca Reis Toplandılar limanda, Tayfa ve koca reis Giydiler tulumları tan yeri ağarmadan Sonra hep bir ağızdan, Vira Bismillah çekip Açıldılar denize Bağırıp çağırmadan *** Birden haykırdı Reis Bu hesap görülmeli Katil balinaları Bu denizden sürmeli *** Balinalar göründü Düştüler peşlerine Başkaları karışmaz İstedi işlerine *** Oyalanmak olmazdı İşlerine baktılar Vurdular balinayı Cigarayı yaktılar *** Bu iş burada bitmez Gene gelirler bunlar Hep tetikte kalmalı Uslanmaz bu melunlar *** Diye haykırdı Reis Hemen demir almalı Ülkemin denizleri Artık huzur bulmalı

Nem Alacak Bir okkacık balım mı var Bir dönümlük malım mı var Bir derdime bin dert katar Nem alacak felek benim *** Yandım yandım kar mı verdin Ekşi tatlı nar mı verdin Sarılacak yar mı verdin Nem alacak felek benim *** Sordun boynun eğik diye Bela verdi küme küme Kıran vurdu köküme Nem alacak felek benim

Sevda Çeke çeke artık gücüm tükendi Bağrımda dermansız Yara bu sevda Bazı dertler vardır dermanı kendi Umarım yaramı sara bu sevda *** Yıllardır gönlümde hükmünü sürdü Arife aşılmaz engeller ördü Ne Ferhat ne Mecnun ne Kerem gördü En kara sevdadan kara bu sevda

Sürgün Üç kardaştık bir zamanlar üç kardaş Oy oy... O toprakta sen zindanda ben sürgün Oy oy... Aklımıza gelir miydi hiç kardaş Oy oy... O toprakta sen zindanda ben sürgün Oy oy... *** O şehittir şehit diye anayım Oy oy... Fakat sana çarem yok ki sunayım Oy oy... Sen bana yan ben de sana yanayım Oy oy... O toprakta sen zindanda ben sürgün Oy oy... *** Arif der ki bu çileler bu ahlar Oy oy... Belki bize bu çilede felah var Oy oy... Kul bilmezse bunu bilen Allah var Oy oy... O toprakta sen zindanda ben sürgün Oy oy...

Ya Muhammed Ya Muhammed Seni Allah sever Allah sever İşaret etti şak oldu kamer oldu kamer Haber haber verdiler Çok mucize gördüler Nuri aşık oluruk Senden gayrı şef-i yok şef-i yok *** Sene kuran indi ya Mustafa Mustafa Yakın eder sene bular sefa bular sefa Ey asiler sizde gelin insafa Nuri aşık oluruk Senden gayri şef-i yok şef-i yok *** Bir ismi Yasin ol biri Taha biri Taha Senin gibi şefir gelmez daha gelmez daha Hüsnül münevver benzer dimaha Nuri aşık oluruk Senden gayri şef-i yok şef-i yok *** Ebubekir Ömer Osman Ali Osman Ali Kahrettiler onlar tüm küffarı hep küffarı Hasan Hüseyin Ahmet cedleri Nuri aşık oluruk Senden gayri şef-i yok şef-i yok *** Ya Muhammed Seni Allah sever Allah sever İşaret etti şak oldu kamer oldu kamer Haber haber verdiler Çok mucize gördüler Nuri aşık oluruk Senden gayrı şef-i yok şef-i yok

Yeşil Yaprak Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi Nerelerde Mesken Kurmuş Gönlümün Eğlencesi Nerelerde Mesken Kurmuş Gönlümün Eğlencesi *** Gidin Deyin Nazlı Yâre Ayrılık Son Gecesi Gidin Deyin Nazlı Yâre Ayrılık Son Gecesi Gözüm Gördü Gönlüm Sevdi Yâr Yoluna Fedayım Vallahi Dost Billahi Dost Sana Kurban Can Daim *** Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Hârı Var Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Hârı Var Yanağında güller açmış Sinesinde Nârı Var Yanağında güller açmış Sinesinde Nârı Var *** Gidin Sorun El Âleme Kimin Böyle Yârı Var Gidin Sorun El Âleme Kimin Böyle Yârı Var Gözüm Gördü Gönlüm Sevdi Yâr Yoluna Fedayım Vallahi Dost Billahi Dost Sana Kurban Can Daim