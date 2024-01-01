Esat Kabaklı

Sen yarımın gasidisen Eyleş sene çay demişem *** Xıyalını gönderipti Bes ki men ax-lay demişem *** Ax geceler yatmamışam Men sene lay lay demişem *** Sen yatalı men gözüme Ulduzları say demişem *** Herkes sene ulduz deye Özüm sene ay demişem *** Senden sonra heyata men Şirindise zay demişem *** Her gözelden bir gül alıp Sen gözele pay demişem *** Senin gün tek batmağıvı Ay batana tay demişem *** İndi yaya gış deyirem Sabığ qışa vay demişem *** Gah toyuvu yada salıp Men deli nay nay demişem *** Sonra yene yaşa batıp Ağları hay hay demişem *** Etek dolu derya kimi Göz yaşima çay demişem *** Ömre süren men qara gün Ax demişem vay demişem

Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalandan macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalan bir macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Gel aşkım gel Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım Hadi gel aşkım gel (Oo)