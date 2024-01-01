Esat Kabaklı

Gurbet Treni Yine katarlandı gurbet treni Yatağı sırtına vuran gidiyor Dur durak dinlemez yoktur freni Saati hasrete kuran gidior *** Geride kalanlar ağlar çaresiz Ölüler çaresiz sağlar çaresiz Dereler ırmaklar çağlar çaresiz Umudu mendile Saran gidiyor *** Haydi leyli leyli leyli de leyli Nedir gariplerin gurbete meyli Hadi leyli leyli yolcu yar leyli *** Ananın sırtında bir körpe çağa Çağanın feryadı bend olmuş dağa İşleri de kalmış Ulu Allaha Düşlerini hayra yoran gidiyor *** Katar dedikleri demir kervancı Kervanın içinde yürekler acı Dedenin bağrına bir garip sancı Torunları hacer turan gidiyor *** Hadi leyli leyi leylide leyli Nedir gariplerin gurbete meyli Hadi leyli leyli yolcu yar leyli

Anadolum Yüreğimde vuran toprağın sesi Dert yüklü bulutu sırtında taşır Ezgi kokar sevda kokar nefesi Anadolu'm sana türkü yaraşır *** Sen Anadolu'sun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır *** Dağın taşın sevda sevdadır aşın Ezelden dik durur eğilmez başın Acının bağrında dinmez göz yaşın Akar gider deryalara karışır *** Sen anadolusun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır *** Nevruzun göverir bahar zamanı Bülbül figandır hepar zamanı Şirin rüyada iken seher zamanı Dağlarında ferhatların dolaşır *** Sen anadolusun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır

Bacılar Her evde açılar gızıl gül kimi Etrini bahardan alar bacılar Ataya gardaşa arhalansada Mehrini anaya salar bacılar *** Baharın bu baharın gonçesi bacılar Gözelin bu gözelin incesi bacılar Çiçek teravetli dolanar gezer Hersi bir galgi bir ömür bezer *** Kim deyir göçeri guşlara benzer Evleri evlere salar bacılar Bugünün bugünün sonası bacılar Sabahın bu sabahın anası bacılar *** Atanın evinden ayrılmaz bir an Gız seçer gardaşa aparar nişan Analar dünyadan göç eden zaman Gardaşa bir ana olar bacılar *** Baharın bu baharın gonçesi bacılar Gözelin bu gözelin incesi bacılar Çiçek teravetli dolanar gezer Hersi bir galgi bir ömür bezer *** Kim deyir göçeri guşlara benzer Evleri evlere salar bacılar Bugünün bugünün sonası bacılar Sabahın bu sabahın anası bacılar

Bilmez Gardaş Yaklaşma cahil yanına Bilmez gardaş bilmez Verme cevheri eline Değmez gardaş değmez *** Evliyanın tahtı olmaz Ak yerine kara demez Yüz bin lokma teklif etsen Almaz gardaş almaz *** Sözüm meclisten dışarı Alın taç edin parayı Dervişe versen sarayı Girmez gardaş girmez *** Uzun sözün kısa dedi Bitmez gardaş bitmez Servet versem gözü aca Yetmez gardaş yetmez *** Evliyanın tahtı olmaz Ak yerine kara demez Yüz bin lokma teklif etsen Almaz gardaş almaz *** Sözüm meclisten dışarı Alın taç edin parayı Dervişe versen sarayı Girmez gardaş girmez

Boraltan Köprüsü boraltan bir köprü, aşar geçer aras’ı, yuğsan aras suyuyla, çıkmaz yüzün karası. *** karası, karası, merhamet fukarası, karası, karası, merhamet fukarası. *** düşman bekler karşıda, önüne kattı beni, can alınan çarşıda, kardeşim sattı beni. *** dönüp seslendim geri, merhametsiz birine, beni siz vursaydınız, şu gavurun yerine.

Dağ Üstüne Dağ üstüne dağı koysam dağ olmaz Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz Yüz yaram var hiç birisi sağ olmaz *** Konma bülbül konma mezar taşıma Bu genç yaşta neler geldi başıma *** Nazlı yârim sen yarama bakarsın İyi olmazsa neşter alıp yararsın Demedim ki aşk oduna yakasın *** Konma bülbül konma mezar taşıma Şu genç yaşta neler geldi başıma

Dağlarına Kar Olurum Sen baharsan ben de yazım, başkasına geçmez nazım yâr Beni sensiz çalamazsın, sen mızrapsın ben de sazım yâr Sen baharsan ben de yazım, başkasına geçmez nazım yâr Beni sensiz çalamazsın, sen mızrapsın ben de sazım yâr *** Dağlarına kar olurum yâr Aşkına bahar olurum yâr İster isen yâr olurum Yâr olurum yâr *** Dağlarına kar olurum yâr Aşkına bahar olurum yâr İster isen yâr olurum Yâr olurum yâr *** Ağaç olsan dal olurum, çiçek olsan bal olurum yâr Gurbet olsan yol olurum, seni benden alamazsın yâr Ağaç olsan dal olurum, çiçek olsan bal olurum yâr Sevda olsan yol olurum, inan benden kaçamazsın yâr *** Dağlarına kar olurum yâr Aşkına bahar olurum yâr İster isen yâr olurum Yâr olurum yâr *** Dağlarına kar olurum yâr Aşkına bahar olurum yâr İster isen yâr olurum Yâr olurum yâr *** Dağlarına kar olurum yâr Aşkına bahar olurum yâr İster isen yâr olurum Yâr olurum yâr *** Dağlarına kar olurum yâr Aşkına bahar olurum yâr

Yol Yemez Yol yemez yol yemez Elazizde bir dayı var yol yemez Derdemez derdemez Kendine dayı der nazmi yol yemez *** Beyaz gömlek yaka açık Azıcık şahkülden kaçık *** Emniyetle arsı açık Yol yemez yol yemez *** Geçen gördüm gene yolda Tesbih elde ceket kolda Sabah akşam karakolda Yol yemez yol yemez *** Dayıdır dayıdır Herkes yegen o dayıdır dayıdır Çayıdır çayıdır Deli akar sanki Murat çayıdır *** Yolda gider yamu yumuk Sivri burun yumurta topuk Hayatı filim kopuk kopuk *** Tavla oynar zarı yoktur Düşmanı dostundan çoktur Haram yemez karnı toktur Yol yemez yol yemez *** Sevdalı sevdalı Nazmi dayı bir güzele sevdalı Havalı havalı Gene bu gün nazmi dayı havalı *** Ceket katlı sol elinde Falçatası sağ belinde Cümle alemin dilinde Yolyemez yolyemez.