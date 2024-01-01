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7/24 Dinle Yalnız Türküler / Göç

Yalnız Türküler / Göç Şarkı Sözleri

Esat Kabaklı Yalnız Türküler / Göç şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esat Kabaklı Yalnız Türküler / Göç şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalnız Türküler / Göç sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esat Kabaklı

Esat Kabaklı

Yalnız Türküler / Göç

  • Gurbet Treni

  • Anadolum

  • Bacılar

  • Bilmez Gardaş

  • Boraltan Köprüsü

  • Dağ Üstüne

  • Dağlarına Kar Olurum

  • Göllübağa Selam 2

  • Yol Yemez

  • Hasret Kaldım

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