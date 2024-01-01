Esat Kabaklı

Kerkük'ün zindanına attılar beni Kerkük'ün zindanına attılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni *** Bir yanım dağladılar ateşle annem Bir yanım dağladılar ateşle annem Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni *** Türkmen obalarından göçen anneler Türkmen obalarından göçen anneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler *** Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler