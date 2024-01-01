Kerkük Zindanı Şarkı Sözleri
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Esat Kabaklı
Kerkük Zindanı
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Kerkük'ün zindanına attılar beni
Kerkük'ün zindanına attılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni
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Bir yanım dağladılar ateşle annem
Bir yanım dağladılar ateşle annem
Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni
Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni
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Türkmen obalarından göçen anneler
Türkmen obalarından göçen anneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler
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Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım
Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler