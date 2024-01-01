Oh Olsun (feat Demet Akalın) Şarkı Sözleri
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Esat Kabaklı
Oh Olsun (feat Demet Akalın)
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gönlü bağla gönlü gani birisi
kivre memi ayran içer bel vurur lele bel vurur
çilelerle eker bağı bostanı
ilk baharda dolu vurur sel vurur lele sel vurur
***
güveni yok kadir bilmez kullara
ümidi yok elin atmaz dallara
alır başın düşer gider yollara
gurbet elde dost vurur el vurur el vurur
***
kivre kivre memi kivre
geçti gençlik demi kivre
bütün ömrün gamla keder
bırak artık gamı kivre
***
askerliği bergamada bitirmiş
gençliğini yad ellerde yitirmiş lele yitirmiş
selvi boylu allı gelin getirmiş
gamze vurur perçem vurur tel vurur lele tel vurur
***
döndü geldi vatanına yurduna
dayanılmaz figanına derdine
az rastlanır insanların merdine
merd olana namerd vurur dil vurur dil vurur
***
kivre kivre memi kivre
geçti gençlik demi kivre
bütün ömrün gamla keder
bırak artık gamı kivre
***
memnun değil gözlerinin ferinden
beni gördü bir ah çekti derinden lele derinden
selam verdim kalkamadı yerinden
garibimi nefes vurur yel vurur lele yel vurur
***
ne var ne yok kivre dedim heç dedi
çağa çoluk davar doluk geç dedi
ya akraban hısımların gaç dedi
koparmaya kıymadığı gül vurur gül vurur
***
kivre kivre memi kivre
geçti gençlik demi kivre
bütün ömrün gamla keder
bırak artık gamı kivre
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Sana bana olamaz dediler
Bir ihtimal bile vermediler
Hasetlikten eridiler
Sonunda kazananı gördüler
**
Sana bana olamaz dediler
Bir ihtimal bile vermediler
İkimize hep nazar ettiler
Sonunda kazananı gördüler
**
Çatlayanlar patlayanlar kıskananlar
Bi dursun
**
Aşkımız ona buna ona buna
Kapak olsun
Gelene de geçene de
Ders olsun
Ders olmazsa oh olsun
**
Çatlayanlar patlayanlar kıskananlar
Bi dursun