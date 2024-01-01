Hayretler İçindeyim Şarkı Sözleri
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Esat Kabaklı
Hayretler İçindeyim
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Toplandılar limanda, Tayfa ve koca reis
Giydiler tulumları tan yeri ağarmadan
Sonra hep bir ağızdan,
Vira Bismillah çekip
Açıldılar denize
Bağırıp çağırmadan
***
Birden haykırdı Reis
Bu hesap görülmeli
Katil balinaları
Bu denizden sürmeli
***
Balinalar göründü
Düştüler peşlerine
Başkaları karışmaz
İstedi işlerine
***
Oyalanmak olmazdı
İşlerine baktılar
Vurdular balinayı
Cigarayı yaktılar
***
Bu iş burada bitmez
Gene gelirler bunlar
Hep tetikte kalmalı
Uslanmaz bu melunlar
***
Diye haykırdı Reis
Hemen demir almalı
Ülkemin denizleri
Artık huzur bulmalı
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