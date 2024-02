Esat Kabaklı

Geldiği gün kutlu çağrı Bas titresin yerin bağrı Doğu'dan Batı'ya doğru Bir yay gibi er meydanı *** Hey şu yeryüzü er meydanı şu yeryüzü er meydanı Gönül sevmez her meydanı Gönül sevmez her meydanı her meydanı her meydanı *** Yüreksize yorgan döşek, Yüreksize yorgan döşek, Koç yiğite ver meydanı. Koç yiğite ver meydanı. ver meydanı ver meydanı hey *** ver meydanı ver meydanı ver meydanı ver meydanı *** Hey kaytan bıyık bura bura kaytan bıyık bura bura Gakkoş, Dadaş sıra sıra Gakkoş, Dadaş sıra sıra sıra sıra sıra sıra *** Elaziz'de Çay'da Çıra, Elaziz'de Çay'da Çıra, Erzurum'da bar meydanı Erzurum'da bar meydanı bar meydanı bar meydanı bar meydanı bar meydanı bar meydanı bar meydanı *** Hey Bak neler var dünlerinde Bak neler var dünlerinde Acı, tatlı günlerinde Acı, tatlı günlerinde günlerinde günlerinde *** Dumlupınar önlerinde Dumlupınar önlerinde Mehmetçik'ten sor meydanı Mehmetçik'ten sor meydanı sor meydanı sor meydanı hey *** sor meydanı sor meydanı sor meydanı sor meydanı *** Hey git ceddide bir sor hele git ceddide bir sor hele Hatırına neler gele Hatırına neler gele neler gele neler gele *** Dar boğazda Çanakkale, Dar boğazda Çanakkale, Tarihin en zor meydanı Tarihin en zor meydanı zor meydanı zor meydanı hey *** zor meydanı zor meydanı zor meydanı zor meydanı er meydanı zor meydanı zor meydanı er meydanı