Esat Kabaklı

Oğul Şarkı Sözleri
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Nasıl yâr diyeyim ben böyle yâre
Mecnun edip çöle saldıktan sonra
Alemin bağına bülbüller konmuş
Nidem benim gülüm solduktan sonra
***
Karadır kaşların keman istemem
Şu gönlümden özge mihman istemem
Ölsem de derdime derman istemem
Ok vurup sinemi deldikten sonra
***
Coşkun çaylar gibi çağlamayan yâr
Gönlünü gönlüme bağlamayan yâr
Benim bu halime ağlamayan yâr
Daha ağlamasın öldükten sonra
***
Pîr Sultan Abdal’ım sürem bu yolu
İnsanı kâmilin olmuşam kulu
İster yağmur yağsın isterse dolu
Nidem ben ummana daldıktan sonra
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gömdüm oğul seni toprağa gömdüm
kanlı yaşlarımla pınara döndüm
tabutun üstünde dirildim öldüm
seni vuran eller kırılsın oğul
***
doymadım sesine fidan boyuna
kalın ip taktılar ince boynuna
gül gibi düştün toprağın koynuna
seni asan eller kırılsın oğul
***
giden oğul hiç gelir mi yerine
ah evladım yaram indi derine
hele bakın zalimin eserine
seni yakan eller kırılsın oğul
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Gözünü Toprak Doyursun
Ne Buldun Gittin Ellere
Bir Gün Çok Pişman Olursun
Vururlar Yerden Yerlere
***
Ben Sana Yar Demedim Mi
Yanımda Kal Demedim Mi
Canımı Al Demedim Mi
Gözünü Toprak Doyursun
***
Canım Fedadır Canına
Gel Girme Benim Kanıma
Sultanım Ol Mekanıma
Gözünü Toprak Doyursun
***
Güneş Doğmuyor Yüzüme
Dünya Karanlık Gözüme
Kıymet Vermedin Sözüme
Gözünü Toprak Doyursun
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Kara Gözlüm Bu Ayrılık Yetişir
İki Gözüm Pınar Oldu Gel Gayri
Elim Deyse Akan Sular Tutuşur
İçim Dişim Yanar Oldu Gel Gayri
***
Ayların Sırtında Yıllar Taşındı
Sanmaki Garibi Eller Düşündü
Bebekler Evlendi Yollar Aşındı
Kozalaklar Çınar Oldu Gel Gayri
***
Hesap Et Gideli Sen Gurbet İle
Otuz Ay Tutuldu Kolay Mı Dile
Hapisler Sürgünler Esirler Bile
Sılasına Döner Oldu Gel Gayri
-
Kiraz elmam ahu dudum
Yar yar yar özge yar
Sensin benim bir umudum
Yar yar yar özge yar
Gezdirme diyar diyar
Yar yar yar özge yar
***
Dünya alem benim olsa
Yar yar yar özge yar
İstemem sana vuruldum
Yar yar yar özge yar
Gezdirme diyar diyar
***
Oy oy oy oy yar yar yar özge yar
Yollarım hep boranla kar
Gezdirme diyar diyar
***
Ateş sardı dört yanımı
Ya ya ya özge yar
Derdin tüketti varımı
Yar yar yar özge yar
Gezdirme diyar diyar
***
Azraile borçlu kaldım
Yar yar yarözge yar
Yar teslim aldı canımı
Gezdirme diyar diyar
***
Oy oy oy oy yar yar yar özge yar
Yollarım hep boranla kar
Gezdirme diyar diyar
-
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne cıvandır
Şu yemen elleri nede yamandır
Ano yemendir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir
***
Ben gidiyom Rüştü beyim ağlama
Köz koyupta cigerimi dağlama
Alay gitti beni burda eyleme
Yemenede benim ağam yemene
Gurdumu ola çadırları çimene
-
-
Kövengin ellerinde
Çimeydim göllerinde
İlik düğme olaydım
O yarin kollarında
***
Yar yandan yandan yandan
Severim Seni candan
Üç gün oldu seveli
Ne tez usandın bendne
***
Kövengin yazıları
Otluyor kuzuları
Ben buraya gelmezdim
Alnımın yazıları
***
Yar yandan yandan yandan
Severim Seni candan
Üç gün oldu seveli
Ne tez usandın benden
-
-
Geldiği gün kutlu çağrı
Bas titresin yerin bağrı
Doğu'dan Batı'ya doğru
Bir yay gibi er meydanı
***
Hey şu yeryüzü er meydanı
şu yeryüzü er meydanı
Gönül sevmez her meydanı
Gönül sevmez her meydanı
her meydanı her meydanı
***
Yüreksize yorgan döşek,
Yüreksize yorgan döşek,
Koç yiğite ver meydanı.
Koç yiğite ver meydanı.
ver meydanı ver meydanı hey
***
ver meydanı ver meydanı
ver meydanı ver meydanı
***
Hey kaytan bıyık bura bura
kaytan bıyık bura bura
Gakkoş, Dadaş sıra sıra
Gakkoş, Dadaş sıra sıra
sıra sıra sıra sıra
***
Elaziz'de Çay'da Çıra,
Elaziz'de Çay'da Çıra,
Erzurum'da bar meydanı
Erzurum'da bar meydanı
bar meydanı bar meydanı
bar meydanı bar meydanı
bar meydanı bar meydanı
***
Hey Bak neler var dünlerinde
Bak neler var dünlerinde
Acı, tatlı günlerinde
Acı, tatlı günlerinde
günlerinde günlerinde
***
Dumlupınar önlerinde
Dumlupınar önlerinde
Mehmetçik'ten sor meydanı
Mehmetçik'ten sor meydanı
sor meydanı sor meydanı hey
***
sor meydanı sor meydanı
sor meydanı sor meydanı
***
Hey git ceddide bir sor hele
git ceddide bir sor hele
Hatırına neler gele
Hatırına neler gele
neler gele neler gele
***
Dar boğazda Çanakkale,
Dar boğazda Çanakkale,
Tarihin en zor meydanı
Tarihin en zor meydanı
zor meydanı zor meydanı hey
***
zor meydanı zor meydanı
zor meydanı zor meydanı
er meydanı zor meydanı
zor meydanı er meydanı