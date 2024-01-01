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7/24 Dinle Oğul

Oğul Şarkı Sözleri

Esat Kabaklı Oğul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esat Kabaklı Oğul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Oğul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esat Kabaklı

Esat Kabaklı

Oğul

  • Özge Yar

  • Oğul

  • Gözünü Toprak Doyursun

  • Yaz Demedim

  • Gel Gayrı

  • Yemen Üçlemesi

  • Gökten Yıldız Derseler

  • Nasıl Yar Diyeyim

  • Kövenk

  • Dalal

  • Meydanlar

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