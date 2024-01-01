Esat Kabaklı

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Üç kardaştık bir zamanlar üç kardaş
Oy oy...
O toprakta sen zindanda ben sürgün
Oy oy...
Aklımıza gelir miydi hiç kardaş
Oy oy...
O toprakta sen zindanda ben sürgün
Oy oy...
***
O şehittir şehit diye anayım
Oy oy...
Fakat sana çarem yok ki sunayım
Oy oy...
Sen bana yan ben de sana yanayım
Oy oy...
O toprakta sen zindanda ben sürgün
Oy oy...
***
Arif der ki bu çileler bu ahlar
Oy oy...
Belki bize bu çilede felah var
Oy oy...
Kul bilmezse bunu bilen Allah var
Oy oy...
O toprakta sen zindanda ben sürgün
Oy oy...
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Şol gökleri kaldıranın,
Donatarak dolduranın,
"Ol!" deyince olduranın,
Doksan dokuz adı ile…
***
Dayadım sana belimi,
Kudretinle tut elimi,
Yoğuram ana dilimi,
Anamın ak sütü ile…
***
Tanrım Türk gönlümü yastan,
Kılıcımı kirden pastan,
Kurtarırsan ben bir destan,
Derim ağız tadı ile…
***
Ses vermez Oğuz illeri,
Niye susmuş bülbülleri,
Koy tutuşsun gönülleri,
Ergenekon odu ile...
***
Kış günleri yaza ersin,
Kırk ince kız kilim sersin,
Bayındır Han şölen versin,
Kırk devenin budu ile…
***
Dedem Korkut der ki “Evet,
Vardır düğün, dernek, davet,
Fakat Oğuzlar'da devlet,
Olmaz dedikodu ile!”
***
“Pis sularda kir arınmaz,
Sisli günde yol görünmez,
Düşman üstüne yürünmez,
Casus ile, cadı ile!”
***
Er odur ki ün salası,
Kına girmeye palası,
Oğul hey bozkurt balası,
Büyütülmez dadı ile!”
***
Şol gökleri kaldıranın,
Donatarak dolduranın,
Ol deyince olduranın,
Doksan dokuz adı ile…
-
Sandığın keçeleri de
Kız kaldır peçeleri
Bu güzellik sendeyken duran ağabey
öldürür niceleri
***
Dura dura duran ağabey duran ağabey
Paraları yedin duran ağabey duran ağabey
Muradın alasın duran ağabey duran ağabey
Hurilere kalasın duran ağabey duran ağabey
***
Gidiyom gidemiyom da
Az doldur içemiyom
Sen benden geçtin amma duran ağabey
Ben senden geçemiyom
***
Dura dura duran ağabey duran ağabey
Paraları yedin duran ağabey duran ağabey
Muradın alasın duran ağabey duran ağabey
Hurilere kalasın duran ağabey duran ağabey
-
-
Sen yarımın gasidisen
Eyleş sene çay demişem
***
Xıyalını gönderipti
Bes ki men ax-lay demişem
***
Ax geceler yatmamışam
Men sene lay lay demişem
***
Sen yatalı men gözüme
Ulduzları say demişem
***
Herkes sene ulduz deye
Özüm sene ay demişem
***
Senden sonra heyata men
Şirindise zay demişem
***
Her gözelden bir gül alıp
Sen gözele pay demişem
***
Senin gün tek batmağıvı
Ay batana tay demişem
***
İndi yaya gış deyirem
Sabığ qışa vay demişem
***
Gah toyuvu yada salıp
Men deli nay nay demişem
***
Sonra yene yaşa batıp
Ağları hay hay demişem
***
Etek dolu derya kimi
Göz yaşima çay demişem
***
Ömre süren men qara gün
Ax demişem vay demişem
-
Kerkük'ün zindanına attılar beni
Kerkük'ün zindanına attılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni
***
Bir yanım dağladılar ateşle annem
Bir yanım dağladılar ateşle annem
Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni
Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni
***
Türkmen obalarından göçen anneler
Türkmen obalarından göçen anneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler
***
Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım
Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler
-
Toplandılar limanda, Tayfa ve koca reis
Giydiler tulumları tan yeri ağarmadan
Sonra hep bir ağızdan,
Vira Bismillah çekip
Açıldılar denize
Bağırıp çağırmadan
***
Birden haykırdı Reis
Bu hesap görülmeli
Katil balinaları
Bu denizden sürmeli
***
Balinalar göründü
Düştüler peşlerine
Başkaları karışmaz
İstedi işlerine
***
Oyalanmak olmazdı
İşlerine baktılar
Vurdular balinayı
Cigarayı yaktılar
***
Bu iş burada bitmez
Gene gelirler bunlar
Hep tetikte kalmalı
Uslanmaz bu melunlar
***
Diye haykırdı Reis
Hemen demir almalı
Ülkemin denizleri
Artık huzur bulmalı
-
Bir okkacık balım mı var
Bir dönümlük malım mı var
Bir derdime bin dert katar
Nem alacak felek benim
***
Yandım yandım kar mı verdin
Ekşi tatlı nar mı verdin
Sarılacak yar mı verdin
Nem alacak felek benim
***
Sordun boynun eğik diye
Bela verdi küme küme
Kıran vurdu köküme
Nem alacak felek benim
-
Çeke çeke artık gücüm tükendi
Bağrımda dermansız Yara bu sevda
Bazı dertler vardır dermanı kendi
Umarım yaramı sara bu sevda
***
Yıllardır gönlümde hükmünü sürdü
Arife aşılmaz engeller ördü
Ne Ferhat ne Mecnun ne Kerem gördü
En kara sevdadan kara bu sevda
-
Ya Muhammed Seni Allah sever Allah sever
İşaret etti şak oldu kamer oldu kamer
Haber haber verdiler
Çok mucize gördüler
Nuri aşık oluruk
Senden gayrı şef-i yok şef-i yok
***
Sene kuran indi ya Mustafa Mustafa
Yakın eder sene bular sefa bular sefa
Ey asiler sizde gelin insafa
Nuri aşık oluruk
Senden gayri şef-i yok şef-i yok
***
Bir ismi Yasin ol biri Taha biri Taha
Senin gibi şefir gelmez daha gelmez daha
Hüsnül münevver benzer dimaha
Nuri aşık oluruk
Senden gayri şef-i yok şef-i yok
***
Ebubekir Ömer Osman Ali Osman Ali
Kahrettiler onlar tüm küffarı hep küffarı
Hasan Hüseyin Ahmet cedleri
Nuri aşık oluruk
Senden gayri şef-i yok şef-i yok
***
Ya Muhammed Seni Allah sever Allah sever
İşaret etti şak oldu kamer oldu kamer
Haber haber verdiler
Çok mucize gördüler
Nuri aşık oluruk
Senden gayrı şef-i yok şef-i yok
-
Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi
Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi
Nerelerde Mesken Kurmuş Gönlümün Eğlencesi
Nerelerde Mesken Kurmuş Gönlümün Eğlencesi
***
Gidin Deyin Nazlı Yâre Ayrılık Son Gecesi
Gidin Deyin Nazlı Yâre Ayrılık Son Gecesi
Gözüm Gördü Gönlüm Sevdi Yâr Yoluna Fedayım
Vallahi Dost Billahi Dost Sana Kurban Can Daim
***
Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Hârı Var
Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Hârı Var
Yanağında güller açmış Sinesinde Nârı Var
Yanağında güller açmış Sinesinde Nârı Var
***
Gidin Sorun El Âleme Kimin Böyle Yârı Var
Gidin Sorun El Âleme Kimin Böyle Yârı Var
Gözüm Gördü Gönlüm Sevdi Yâr Yoluna Fedayım
Vallahi Dost Billahi Dost Sana Kurban Can Daim
-
İnişte yokuşta ata binmezdim
Zülküfüm kurşuna boyun eğmezdim
Sol yanımdan değseydi belki ölmezdim
***
Nidem anam nidem kaderim böyle
Beynimden vuruldum gel insaf eyle
Beynimden vuruldum gel otur agla
***
Yığıki bağlarının meyvesi değdi
Zülküf birkurşuna boyun eğdi
Atılan kurşunlar zülküfe değdi
***
Nidem anam nidem kaderim böyle
Beynimden vuruldum gel insaf eyle
Beynimden vuruldum gel otur ağla