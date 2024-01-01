Esat Kabaklı

Yemen Üçlemesi Havada bulut yok bu ne dumandır Mahlede ölüm yok bu ne cıvandır Şu yemen elleri nede yamandır Ano yemendir gülü çimendir Giden gelmiyor acep nedendir *** Ben gidiyom Rüştü beyim ağlama Köz koyupta cigerimi dağlama Alay gitti beni burda eyleme Yemenede benim ağam yemene Gurdumu ola çadırları çimene

Oğul gömdüm oğul seni toprağa gömdüm kanlı yaşlarımla pınara döndüm tabutun üstünde dirildim öldüm seni vuran eller kırılsın oğul *** doymadım sesine fidan boyuna kalın ip taktılar ince boynuna gül gibi düştün toprağın koynuna seni asan eller kırılsın oğul *** giden oğul hiç gelir mi yerine ah evladım yaram indi derine hele bakın zalimin eserine seni yakan eller kırılsın oğul

Gözünü Toprak Doyursun Gözünü Toprak Doyursun Ne Buldun Gittin Ellere Bir Gün Çok Pişman Olursun Vururlar Yerden Yerlere *** Ben Sana Yar Demedim Mi Yanımda Kal Demedim Mi Canımı Al Demedim Mi Gözünü Toprak Doyursun *** Canım Fedadır Canına Gel Girme Benim Kanıma Sultanım Ol Mekanıma Gözünü Toprak Doyursun *** Güneş Doğmuyor Yüzüme Dünya Karanlık Gözüme Kıymet Vermedin Sözüme Gözünü Toprak Doyursun

Gel Gayrı Kara Gözlüm Bu Ayrılık Yetişir İki Gözüm Pınar Oldu Gel Gayri Elim Deyse Akan Sular Tutuşur İçim Dişim Yanar Oldu Gel Gayri *** Ayların Sırtında Yıllar Taşındı Sanmaki Garibi Eller Düşündü Bebekler Evlendi Yollar Aşındı Kozalaklar Çınar Oldu Gel Gayri *** Hesap Et Gideli Sen Gurbet İle Otuz Ay Tutuldu Kolay Mı Dile Hapisler Sürgünler Esirler Bile Sılasına Döner Oldu Gel Gayri

Özge Yar Kiraz elmam ahu dudum Yar yar yar özge yar Sensin benim bir umudum Yar yar yar özge yar Gezdirme diyar diyar Yar yar yar özge yar *** Dünya alem benim olsa Yar yar yar özge yar İstemem sana vuruldum Yar yar yar özge yar Gezdirme diyar diyar *** Oy oy oy oy yar yar yar özge yar Yollarım hep boranla kar Gezdirme diyar diyar *** Ateş sardı dört yanımı Ya ya ya özge yar Derdin tüketti varımı Yar yar yar özge yar Gezdirme diyar diyar *** Azraile borçlu kaldım Yar yar yarözge yar Yar teslim aldı canımı Gezdirme diyar diyar *** Oy oy oy oy yar yar yar özge yar Yollarım hep boranla kar Gezdirme diyar diyar

Nasıl Yar Diyeyim Nasıl yâr diyeyim ben böyle yâre Mecnun edip çöle saldıktan sonra Alemin bağına bülbüller konmuş Nidem benim gülüm solduktan sonra *** Karadır kaşların keman istemem Şu gönlümden özge mihman istemem Ölsem de derdime derman istemem Ok vurup sinemi deldikten sonra *** Coşkun çaylar gibi çağlamayan yâr Gönlünü gönlüme bağlamayan yâr Benim bu halime ağlamayan yâr Daha ağlamasın öldükten sonra *** Pîr Sultan Abdal’ım sürem bu yolu İnsanı kâmilin olmuşam kulu İster yağmur yağsın isterse dolu Nidem ben ummana daldıktan sonra

Kövenk Kövengin ellerinde Çimeydim göllerinde İlik düğme olaydım O yarin kollarında *** Yar yandan yandan yandan Severim Seni candan Üç gün oldu seveli Ne tez usandın bendne *** Kövengin yazıları Otluyor kuzuları Ben buraya gelmezdim Alnımın yazıları *** Yar yandan yandan yandan Severim Seni candan Üç gün oldu seveli Ne tez usandın benden