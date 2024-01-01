Yalnız Türküler / Göç Şarkı Sözleri
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Esat Kabaklı
Yalnız Türküler / Göç
-
Yol yemez yol yemez
Elazizde bir dayı var yol yemez
Derdemez derdemez
Kendine dayı der nazmi yol yemez
***
Beyaz gömlek
yaka açık
Azıcık şahkülden kaçık
***
Emniyetle arsı açık
Yol yemez yol yemez
***
Geçen gördüm gene yolda
Tesbih elde ceket kolda
Sabah akşam karakolda
Yol yemez yol yemez
***
Dayıdır dayıdır
Herkes yegen o dayıdır dayıdır
Çayıdır çayıdır
Deli akar sanki Murat çayıdır
***
Yolda gider yamu yumuk
Sivri burun yumurta topuk
Hayatı filim kopuk kopuk
***
Tavla oynar zarı yoktur
Düşmanı dostundan çoktur
Haram yemez karnı toktur
Yol yemez yol yemez
***
Sevdalı sevdalı
Nazmi dayı bir güzele sevdalı
Havalı havalı
Gene bu gün nazmi dayı havalı
***
Ceket katlı sol elinde
Falçatası sağ belinde
Cümle alemin dilinde
Yolyemez yolyemez.
-
Yüreğimde vuran toprağın sesi
Dert yüklü bulutu sırtında taşır
Ezgi kokar sevda kokar nefesi
Anadolu'm sana türkü yaraşır
***
Sen Anadolu'sun sen aşk dolusun
Sen dualar katı sen hak yolusun
Yüreğimde ilmik ilmik halısın
Damarımda ırmakların dolaşır
***
Dağın taşın sevda sevdadır aşın
Ezelden dik durur eğilmez başın
Acının bağrında dinmez göz yaşın
Akar gider deryalara karışır
***
Sen anadolusun sen aşk dolusun
Sen dualar katı sen hak yolusun
Yüreğimde ilmik ilmik halısın
Damarımda ırmakların dolaşır
***
Nevruzun göverir bahar zamanı
Bülbül figandır hepar zamanı
Şirin rüyada iken seher zamanı
Dağlarında ferhatların dolaşır
***
Sen anadolusun sen aşk dolusun
Sen dualar katı sen hak yolusun
Yüreğimde ilmik ilmik halısın
Damarımda ırmakların dolaşır
-
Her evde açılar gızıl gül kimi
Etrini bahardan alar bacılar
Ataya gardaşa arhalansada
Mehrini anaya salar bacılar
***
Baharın bu baharın gonçesi bacılar
Gözelin bu gözelin incesi bacılar
Çiçek teravetli dolanar gezer
Hersi bir galgi bir ömür bezer
***
Kim deyir göçeri guşlara benzer
Evleri evlere salar bacılar
Bugünün bugünün sonası bacılar
Sabahın bu sabahın anası bacılar
***
Atanın evinden ayrılmaz bir an
Gız seçer gardaşa aparar nişan
Analar dünyadan göç eden zaman
Gardaşa bir ana olar bacılar
***
Baharın bu baharın gonçesi bacılar
Gözelin bu gözelin incesi bacılar
Çiçek teravetli dolanar gezer
Hersi bir galgi bir ömür bezer
***
Kim deyir göçeri guşlara benzer
Evleri evlere salar bacılar
Bugünün bugünün sonası bacılar
Sabahın bu sabahın anası bacılar
-
Yaklaşma cahil yanına
Bilmez gardaş bilmez
Verme cevheri eline
Değmez gardaş değmez
***
Evliyanın tahtı olmaz
Ak yerine kara demez
Yüz bin lokma teklif etsen
Almaz gardaş almaz
***
Sözüm meclisten dışarı
Alın taç edin parayı
Dervişe versen sarayı
Girmez gardaş girmez
***
Uzun sözün kısa dedi
Bitmez gardaş bitmez
Servet versem gözü aca
Yetmez gardaş yetmez
***
Evliyanın tahtı olmaz
Ak yerine kara demez
Yüz bin lokma teklif etsen
Almaz gardaş almaz
***
Sözüm meclisten dışarı
Alın taç edin parayı
Dervişe versen sarayı
Girmez gardaş girmez
-
boraltan bir köprü,
aşar geçer aras’ı,
yuğsan aras suyuyla,
çıkmaz yüzün karası.
***
karası, karası,
merhamet fukarası,
karası, karası,
merhamet fukarası.
***
düşman bekler karşıda,
önüne kattı beni,
can alınan çarşıda,
kardeşim sattı beni.
***
dönüp seslendim geri,
merhametsiz birine,
beni siz vursaydınız,
şu gavurun yerine.
-
Dağ üstüne dağı koysam dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz
Yüz yaram var hiç birisi sağ olmaz
***
Konma bülbül konma mezar taşıma
Bu genç yaşta neler geldi başıma
***
Nazlı yârim sen yarama bakarsın
İyi olmazsa neşter alıp yararsın
Demedim ki aşk oduna yakasın
***
Konma bülbül konma mezar taşıma
Şu genç yaşta neler geldi başıma
-
Sen baharsan ben de yazım, başkasına geçmez nazım yâr
Beni sensiz çalamazsın, sen mızrapsın ben de sazım yâr
Sen baharsan ben de yazım, başkasına geçmez nazım yâr
Beni sensiz çalamazsın, sen mızrapsın ben de sazım yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Ağaç olsan dal olurum, çiçek olsan bal olurum yâr
Gurbet olsan yol olurum, seni benden alamazsın yâr
Ağaç olsan dal olurum, çiçek olsan bal olurum yâr
Sevda olsan yol olurum, inan benden kaçamazsın yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
İster isen yâr olurum
Yâr olurum yâr
***
Dağlarına kar olurum yâr
Aşkına bahar olurum yâr
-
-
Yine katarlandı gurbet treni
Yatağı sırtına vuran gidiyor
Dur durak dinlemez yoktur freni
Saati hasrete kuran gidior
***
Geride kalanlar ağlar çaresiz
Ölüler çaresiz sağlar çaresiz
Dereler ırmaklar çağlar çaresiz
Umudu mendile Saran gidiyor
***
Haydi leyli leyli leyli de leyli
Nedir gariplerin gurbete meyli
Hadi leyli leyli yolcu yar leyli
***
Ananın sırtında bir körpe çağa
Çağanın feryadı bend olmuş dağa
İşleri de kalmış Ulu Allaha
Düşlerini hayra yoran gidiyor
***
Katar dedikleri demir kervancı
Kervanın içinde yürekler acı
Dedenin bağrına bir garip sancı
Torunları hacer turan gidiyor
***
Hadi leyli leyi leylide leyli
Nedir gariplerin gurbete meyli
Hadi leyli leyli yolcu yar leyli
-
Hasret kaldım ben babamın yüzüne
Doya doya bakamadım ben gözüne
Kıymet vermediler doğru sözüme hey
Çektiğim acıya dayanmaz yüreğim
***
Babasız kalan adama zor mu gelir
Anasız kalan adama zor mu gelir
***
Senelerdir terk etmişim ocağımı
Talan etti felek köyü bucağı
Görmemişim ana baba kucağı
Çektiğim acıya dayanmaz yüreğim
Babasız kalan adama zor mu gelir
Anasız kalan adama zor mu gelir