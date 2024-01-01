Esengül Taşkıran

Garip Bir Kuştu Gönlüm Garip bir kuştu gönlüm yar elimden uçtu gönlüm Garip bir kuştu gönlüm yâr elimden uçtu gönlüm Saçının tellerine lo takıldı düştü gönlüm Saçının tellerine lo takıldı düştü gönlüm *** Aman aman aman halım yaman vay Aman aman aman halım yaman vay *** Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz *** Aman aman aman halım yaman vay Aman aman aman halım yaman vay

İki Keklik İki keklik bir kayada ötüyor Ötme de keklik derdim bana yetiyor (Aman aman yetiyor) Annesine kara da haber gidiyor *** Yazması oyalı kundurası boyalı (Yar benim aman aman yar benim) Uzun da geceler yar boynuma sar benim (Aman aman sar benim) *** İki keklik bir dereden su içer Dertli de keklik dertsizlere dert açar (Aman aman dert açar) Buna kara sevda derler tez geçer *** Yazması oyalı kundurası boyalı (Yar benim aman aman yar benim) Uzun da geceler yar boynuma sar benim (Aman aman sar benim) *** İki keklik bir kayada yaslanır Teke de bıçak gümüş kında paslanır Bir gün olur deli de gönül uslanır (Uslanır aman aman uslanır) *** Yazması oyalı kundurası boyalı Uzun da geceler yar boynuma sar benim (Aman aman sar benim)

Asiye Ağasar'ın balını da Gel salını salını Ağasar'ın balını da Gel salını salını Adam cebinde daşır Senun gibi gelini Adam cebinde daşır Senun gibi gelini Oy Nazım'ım oy oy *** Adam cebinde daşır Senun gibi gelini Oy Nazım'ım oy oy *** Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Anan seni veriy Bir bağ pirasiya Anan seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy Nazım'ım oy oy *** Baban seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy Nazım'ım oy oy *** Sis dağının başlari da Kesme kesme daşlari Sis dağının başlari da Kesme kesme daşlari Adamı öldürüyü Nazli yârin gaşlari Adamı öldürüyü da Nazli yârin gaşlari Oy Nazım'ım oy oy *** Adamı öldürüyü da Nazlı yârin gaşlari Oy Nazım'ım oy oy *** Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Anan seni veriyi Bir bağ pirasiya Anan seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy Nazım'ım oy oy *** Baban seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy oy Nazım'ım oy oy

Ay Doğar Sini Sini Ay Doğar Sini Sini (Tu) Sevmişem Birisini Kılıç Vursan Boynuma (Tu) Söylemem Doğrusunu Nidem Yârsız Nidem Nerelere Gidem Evi Barkı Terkedem Ay Doğar Bedir Allah (Tu) Bu Sevda Nedir Allah Ya Benim Muradım Ver (Tu) Ya Beni Öldür Allah Nidem Yârsız Nidem Nerelere Gidem Evi Barkı Terkedem Karanfil Renk Renk Olur (Tu) Âşka Düşen Denk Olur Umarım Başa Gele (Tu) Göresin Ne Renk Olur Nidem Yârsız Nidem Nerelere Gidem Evi Barkı Terkedem

Kahveyi Kavurlar Kahveyi Kavururlar İçmeden Savururlar Bizim Köyün Adeti Sevmeden Ayırırlar *** Haydi Yarim Neylemeli Neylemeli Güzel Yarin Gönlünü Eylemeli *** Kahvenin Köpüklüsü Meşenin Kütüklüsü Kadınım Aman Aman Saraylar Kıymetlisi *** Haydi Yarim Neylemeli Neylemeli Güzel Yarin Gönlünü Eylemeli

Beyaz Giyme Toz Olur Beyaz giyme söz olur Siyah giyme toz olur Gel beraber kaçalım Muradımız tez olur *** Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar *** Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel *** Alçak ceviz dalları Sıva beyaz kolları Kız (Yar) nereden geleyim Hep sarmışlar yolları *** Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel