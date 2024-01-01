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7/24 Dinle Beterin Beteri Var

Beterin Beteri Var Şarkı Sözleri

Esengül Beterin Beteri Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esengül Beterin Beteri Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beterin Beteri Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esengül

Esengül

Beterin Beteri Var

  • Beterin Beteri Var

  • Taht Kurmuşsun Kalbime

  • Kahretmişim Hayatıma

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