Senin derdin dert midir, benim derdim yanında Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında Otur şöyle yanıma dinle bak dertlerimi Anlatınca ağlama deşme benim derdimi *** Beterin beteri var haline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum Daha bir çok derdimi ben sana anlatmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım *** Tanrım bile unutmuş dertlerime dur demez Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez Kaderim beni böyle meyhanelere attı Günahım neydi bilmem beni böyle yarattı *** Beterin beteri var, haline şükret dostum Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum Daha bir çok derdimi ben sana anlatmadım Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım

Bırakamam seni ben yanımdan gidemezsin Seviyorsan benimle oturup içeceksin Uzaklarda aramam çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime en güzel yerindesin Her an seni canımda ruhumda duyuyorum Aşkınla sarhoşum ben çılgınca seviyorum Artık anmak istemem ayrılığın adını Seninle, alabildim mutluluğun tadını Uzaklarda aramam çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime en güzel yerindesin Ayrılığın yükünü kaldırıp taşıyamam Dünyaları verseler ben sensiz yaşayamam

Kahretmişim hayatıma her akşam içiyorum Sevilmeden sevmenin cezasını çekiyorum Sevilmeden sevmenin cezasını çekiyorum *** Bin bir cefanı çeksem unutamıyorum Kalbim seninle dolu of söküp atamıyorum Ne kadar sevsem bile ah sana doyamıyorum *** Senden ayrı yaşamayı Allah yazdıysa bozsun Benden uzak olsan bile ruhumda yaşıyorsun Benden uzak olsan bile ruhumda yaşıyorsun *** Bin bir cefanı çeksem unutamıyorum Kalbim seninle dolu of söküp atamıyorum Ne kadar sevsem bile ah sana doyamıyorum Ne kadar sevsem bile ah sana doyamıyorum