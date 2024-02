Bu bizim son buluşmamız dilediğin gibi yaşa Senin kahrın çekilmiyor veda ettim ben bu aşka Bu bizim son buluşmamız dilediğin gibi yaşa Senin kahrın çekilmiyor veda ettim ben bu aşka *** Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun *** İstemezdim ayrılalım bu ayrılık senden oldu Sen çok çile çekeceksin benim çilem çoktan doldu İstemezdim ayrılalım bu ayrılık senden oldu Sen çok çile çekeceksin benim çilem çoktan doldu *** Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun *** Ne zaman sözünde durdun Ne zaman sözünde durdun Ne zaman sözünde durdun