Çok Geç Olmadan Yıllarca bekledim, baktım çare yok Sana bu sevgi, bu aşk anladım ki çok Ne yazık boş yere geçip gitti günler Kaç bahar geçti bak, soldu hep güller *** Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim sabah olmadan Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim çok geç olmadan *** Yalnız biz değiliz, sevip ayrılan Sonunda ben oldum, bak yalnız kalan Yok artık kalbimde ne aşk, ne de sevgi İstemem artık git, istemem seni *** Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim sabah olmadan Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim çok geç olmadan *** Senin olmadan, aşka doymadan Bırak gideyim

Aynalar Harmanım ben harmanım Kırk satırlık fermanım Yok dizimde dermanım Eyletmen beni söyletmen beni ağlatman beni Aynalar Aynalar Yok dizimde dermanım Eyletmen beni söyletmen beni ağlatman beni Aynalar Aynalar *** Hüznüm sizde görünür Saçım beyaz bürünür Yaşarken de ölünür Eyletmen beni söyletmen beni ağlatman beni Aynalar Aynalar Yaşarken de ölünür Eyletmen beni söyletmen beni ağlatman beni Aynalar Aynalar

Gel Arkadaş Olalım Gel arkadaş olalım yabancı gibi durma Benimle içeceksen kim olduğumu sorma Yıllardır acı çeken gariplerden biriyim İçelim arkadaşım boş ver kendini yorma *** Şu gördüğün arkadaş dertliler meyhanesi Daha doğarken başlar gariplerin çilesi Her gelen bir şey yazar şu gördüğün duvara Sonra geçipte gider ismi kalır hatıra *** Gel meyhaneci baba bütün hesaplar benden Bak yine sarhoş oldum iki kadeh içmeden Sakın gülme arkadaş benim dertli halime Bu benim kaderimdir boş ver kendini yorma *** Şu gördüğün arkadaş dertliler meyhanesi Daha doğarken başlar gariplerin çilesi Her gelen bir şey yazar şu gördüğün duvara Sonra geçipte gider ismi kalır hatıra

Gel Otur Arkadaşım Gel otur arkadaşım masamda boş yerim var Seninde benim gibi gizli bir derdin mi var Anlat bana sırrını belki çare bulurum Dertlerini paylaşıp arkadaşın olurum *** Ben de sevdim arkadaş benim de içim yanar Tanrı vermiş bu derdi bunda kimin suçu var Mutlu olurum diye yıllar yılı sabrettim Meyhane köşesinde ben ömrümü tükettim *** Seninde arkadaşım bir gün çektiğin biter Üstüme varma artık dertlerim bana yeter Nasıl olsa arkadaş yarın akşam buradasın Şişemiz yarım kalmış meyhaneci saklasın *** Ben de sevdim arkadaş benim de içim yanar Tanrı vermiş bu derdi bunda kimin suçu var Mutlu olurum diye yıllar yılı sabrettim Meyhane köşesinde ben ömrümü tükettim

Sana Aşkımı Anlatabilsem Sana aşkımı anlatabilsem Sen de hak verirdin sevgilim bana Kader seni benden ayrı düşürdü Senden ayrılması ölümdür bana *** Yalan yalan aşk yalan sevmek yalan Acı bir ızdıraptır aşktan hatıra kalan Yalan yalan aşk yalan dünya yalan Gözlerimin yaşıdır bana arkadaş olan *** Olmuyor olmuyor sevgilim olmuyor Bu dünyada aşksız hayat olmuyor Yıllarca sevip de sevilsen bile Kör olası aşka doyum olmuyor *** Yalan yalan aşk yalan sevmek yalan Acı bir ızdıraptır aşktan hatıra kalan Yalan yalan aşk yalan dünya yalan Gözlerimin yaşıdır bana arkadaş olan