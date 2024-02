Gel arkadaş olalım yabancı gibi durma Benimle içeceksen kim olduğumu sorma Yıllardır acı çeken gariplerden biriyim İçelim arkadaşım boş ver kendini yorma *** Şu gördüğün arkadaş dertliler meyhanesi Daha doğarken başlar gariplerin çilesi Her gelen bir şey yazar şu gördüğün duvara Sonra geçipte gider ismi kalır hatıra *** Gel meyhaneci baba bütün hesaplar benden Bak yine sarhoş oldum iki kadeh içmeden Sakın gülme arkadaş benim dertli halime Bu benim kaderimdir boş ver kendini yorma *** Şu gördüğün arkadaş dertliler meyhanesi Daha doğarken başlar gariplerin çilesi Her gelen bir şey yazar şu gördüğün duvara Sonra geçipte gider ismi kalır hatıra

Bu bizim son buluşmamız dilediğin gibi yaşa Senin kahrın çekilmiyor veda ettim ben bu aşka Bu bizim son buluşmamız dilediğin gibi yaşa Senin kahrın çekilmiyor veda ettim ben bu aşka *** Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun *** İstemezdim ayrılalım bu ayrılık senden oldu Sen çok çile çekeceksin benim çilem çoktan doldu İstemezdim ayrılalım bu ayrılık senden oldu Sen çok çile çekeceksin benim çilem çoktan doldu *** Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun *** Ne zaman sözünde durdun Ne zaman sözünde durdun Ne zaman sözünde durdun