Uçup Giden Gençliğime Şarkı Sözleri
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Esengül
Uçup Giden Gençliğime
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Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var?
Derdinden anlamayan sevgilin mi var?
Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var?
Derdinden anlamayan sevgilin mi var?
***
Bir zamanlar ben de senin gibiydim
Sevgilim için deli gibiydim
Hep gece gündüz içen biriydim
***
Bir zamanlar ben de senin gibiydim
Sevgilim için deli gibiydim
Hep gece gündüz içen biriydim
***
Bak, gör aşk beni ne hâle koydu
Simsiyah saçım kar gibi oldu
Bak, gör aşk beni ne hâle koydu
Simsiyah saçım kar gibi oldu
***
Ben böyle miydim, böyle mi doğdum?
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
Ben böyle miydim, böyle mi doğdum?
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
***
Elde değil arkadaş, çok seviyorum
Benim gibi seveni göremiyorum
Elde değil arkadaş, çok seviyorum
Benim gibi seveni göremiyorum
***
Sen de sevmişsin, hâlinden belli
Hep ağlamışsın gözlerin nemli
Anlat arkadaş, of, bana derdini
***
Sen de sevmişsin, hâlinden belli
Hep ağlamışsın gözlerin nemli
Anlat arkadaş, of, bana derdini
***
Bak, gör aşk beni ne hâle koydu
Simsiyah saçım kar gibi oldu
Bak, gör aşk beni ne hâle koydu
Simsiyah saçım kar gibi oldu
***
Ben böyle miydim, böyle mi doğdum?
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
Ben böyle miydim, böyle mi doğdum?
Genç yaşımda bir ihtiyar oldum
-
Dönerim diyerek gittin dönmedin
Dön artık sevgilim hatırım için
Dönerim diyerek gittin dönmedin
Dön artık sevgilim hatırım için
***
Üstelik aylardır mektup yazmadın
Yaz artık sevgilim hatırım için, hatırım için
Ah, üstelik aylardır mektup yazmadın
Yaz artık sevgilim hatırım için, hatırım için
***
Ne yapsam neylesem günler geçmiyor, günler geçmiyor
İçimdeki hasret, içimdeki hasret inan bitmiyor, inan bitmiyor
Açık duran kapım seni bekliyor
Gel artık sevgilim hatırım için, hatırım için, hatırım için
***
Yolunu beklemek bir çile oldu
Bir hafta demiştin bir sene oldu
Yolunu beklemek bir çile oldu
Bir hafta demiştin bir sene oldu
***
Bütün ümitlerim kördüğüm oldu
Çöz artık sevgilim hatırım için, hatırım için
Ah, bütün ümitlerim kördüğüm oldu
Çöz artık sevgilim hatırım için, hatırım için
***
Ne yapsam neylesem günler geçmiyor, günler geçmiyor
İçimdeki hasret, içimdeki hasret inan bitmiyor, inan bitmiyor
Açık duran kapım seni bekliyor
Gel artık sevgilim hatırım için, hatırım için, hatırım için