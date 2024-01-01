Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? *** Bir zamanlar ben de senin gibiydim Sevgilim için deli gibiydim Hep gece gündüz içen biriydim *** Bir zamanlar ben de senin gibiydim Sevgilim için deli gibiydim Hep gece gündüz içen biriydim *** Bak, gör aşk beni ne hâle koydu Simsiyah saçım kar gibi oldu Bak, gör aşk beni ne hâle koydu Simsiyah saçım kar gibi oldu *** Ben böyle miydim, böyle mi doğdum? Genç yaşımda bir ihtiyar oldum Ben böyle miydim, böyle mi doğdum? Genç yaşımda bir ihtiyar oldum *** Elde değil arkadaş, çok seviyorum Benim gibi seveni göremiyorum Elde değil arkadaş, çok seviyorum Benim gibi seveni göremiyorum *** Sen de sevmişsin, hâlinden belli Hep ağlamışsın gözlerin nemli Anlat arkadaş, of, bana derdini *** Sen de sevmişsin, hâlinden belli Hep ağlamışsın gözlerin nemli Anlat arkadaş, of, bana derdini *** Bak, gör aşk beni ne hâle koydu Simsiyah saçım kar gibi oldu Bak, gör aşk beni ne hâle koydu Simsiyah saçım kar gibi oldu *** Ben böyle miydim, böyle mi doğdum? Genç yaşımda bir ihtiyar oldum Ben böyle miydim, böyle mi doğdum? Genç yaşımda bir ihtiyar oldum