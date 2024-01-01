Neden saçların beyazlanmış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Görüyorumki hergün meyhanedesin Yaşamaya küstürüp içtiren mi var *** Bir zamanlar bende deli gibi sevdim O bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Bilmemki bu dünyaya ben niye geldim *** Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez Aşka mahkum edilen garip gülemez Ben de yanmışım, senin gibi arkadaş Dünyanın derdi bitmez, böyle arkadaş