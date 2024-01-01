Deli Gibi Sevdim Şarkı Sözleri
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Neden saçların beyazlanmış arkadaş
Sana da benim gibi çektiren mi var
Görüyorumki hergün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var
***
Bir zamanlar bende deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmemki bu dünyaya ben niye geldim
***
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkum edilen garip gülemez
Ben de yanmışım, senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez, böyle arkadaş