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7/24 Dinle Esengül

Esengül

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01

Aynalar

02

Gel Arkadaş Olalım

03

Gel Otur Arkadaşım

04

Taht Kurmuşsun Kalbime

05

Hatırım İçin

... KAPAT
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Albümler

Beterin Beteri Var Esengül

Bir Yoksula Rastladım Esengül

Esengül 2-4 Esengül

Gel Otur Arkadaşım Esengül

Gizli Yaram Esengül

Uçup Giden Gençliğime Esengül

Çalma Listeleri

Kararsız | Arabesk Müzik

Kararsız | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

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