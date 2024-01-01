Gel Otur Arkadaşım Şarkı Sözleri
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Esengül
Gel Otur Arkadaşım
-
Gel otur arkadaşım masamda boş yerim var
Seninde benim gibi gizli bir derdin mi var
Anlat bana sırrını belki çare bulurum
Dertlerini paylaşıp arkadaşın olurum
***
Ben de sevdim arkadaş benim de içim yanar
Tanrı vermiş bu derdi bunda kimin suçu var
Mutlu olurum diye yıllar yılı sabrettim
Meyhane köşesinde ben ömrümü tükettim
***
Seninde arkadaşım bir gün çektiğin biter
Üstüme varma artık dertlerim bana yeter
Nasıl olsa arkadaş yarın akşam buradasın
Şişemiz yarım kalmış meyhaneci saklasın
***
Ben de sevdim arkadaş benim de içim yanar
Tanrı vermiş bu derdi bunda kimin suçu var
Mutlu olurum diye yıllar yılı sabrettim
Meyhane köşesinde ben ömrümü tükettim
-
Harmanım ben harmanım
Kırk satırlık fermanım
Yok dizimde dermanım
Eyletmen beni söyletmen beni ağlatman beni
Aynalar Aynalar
Yok dizimde dermanım
Eyletmen beni söyletmen beni ağlatman beni
Aynalar Aynalar
***
Hüznüm sizde görünür
Saçım beyaz bürünür
Yaşarken de ölünür
Eyletmen beni söyletmen beni ağlatman beni
Aynalar Aynalar
Yaşarken de ölünür
Eyletmen beni söyletmen beni ağlatman beni
Aynalar Aynalar
-
Gel arkadaş olalım yabancı gibi durma
Benimle içeceksen kim olduğumu sorma
Yıllardır acı çeken gariplerden biriyim
İçelim arkadaşım boş ver kendini yorma
***
Şu gördüğün arkadaş dertliler meyhanesi
Daha doğarken başlar gariplerin çilesi
Her gelen bir şey yazar şu gördüğün duvara
Sonra geçipte gider ismi kalır hatıra
***
Gel meyhaneci baba bütün hesaplar benden
Bak yine sarhoş oldum iki kadeh içmeden
Sakın gülme arkadaş benim dertli halime
Bu benim kaderimdir boş ver kendini yorma
***
Şu gördüğün arkadaş dertliler meyhanesi
Daha doğarken başlar gariplerin çilesi
Her gelen bir şey yazar şu gördüğün duvara
Sonra geçipte gider ismi kalır hatıra
-
Yıllarca bekledim, baktım çare yok
Sana bu sevgi, bu aşk anladım ki çok
Ne yazık boş yere geçip gitti günler
Kaç bahar geçti bak, soldu hep güller
***
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim sabah olmadan
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim çok geç olmadan
***
Yalnız biz değiliz, sevip ayrılan
Sonunda ben oldum, bak yalnız kalan
Yok artık kalbimde ne aşk, ne de sevgi
İstemem artık git, istemem seni
***
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim sabah olmadan
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim çok geç olmadan
***
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim
-
Sana aşkımı anlatabilsem
Sen de hak verirdin sevgilim bana
Kader seni benden ayrı düşürdü
Senden ayrılması ölümdür bana
***
Yalan yalan aşk yalan sevmek yalan
Acı bir ızdıraptır aşktan hatıra kalan
Yalan yalan aşk yalan dünya yalan
Gözlerimin yaşıdır bana arkadaş olan
***
Olmuyor olmuyor sevgilim olmuyor
Bu dünyada aşksız hayat olmuyor
Yıllarca sevip de sevilsen bile
Kör olası aşka doyum olmuyor
***
Yalan yalan aşk yalan sevmek yalan
Acı bir ızdıraptır aşktan hatıra kalan
Yalan yalan aşk yalan dünya yalan
Gözlerimin yaşıdır bana arkadaş olan
-
Bu bizim son buluşmamız dilediğin gibi yaşa
Senin kahrın çekilmiyor veda ettim ben bu aşka
Bu bizim son buluşmamız dilediğin gibi yaşa
Senin kahrın çekilmiyor veda ettim ben bu aşka
***
Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun
Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun
Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun
Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun
***
İstemezdim ayrılalım bu ayrılık senden oldu
Sen çok çile çekeceksin benim çilem çoktan doldu
İstemezdim ayrılalım bu ayrılık senden oldu
Sen çok çile çekeceksin benim çilem çoktan doldu
***
Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun
Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun
Her zaman kalbimi kırdın beni yerden yere vurdun
Bana hep yalan söyledin ne zaman sözünde durdun
***
Ne zaman sözünde durdun
Ne zaman sözünde durdun
Ne zaman sözünde durdun