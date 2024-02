Kahretmişim hayatıma her akşam içiyorum Sevilmeden sevmenin cezasını çekiyorum Sevilmeden sevmenin cezasını çekiyorum *** Bin bir cefanı çeksem unutamıyorum Kalbim seninle dolu of söküp atamıyorum Ne kadar sevsem bile ah sana doyamıyorum *** Senden ayrı yaşamayı Allah yazdıysa bozsun Benden uzak olsan bile ruhumda yaşıyorsun Benden uzak olsan bile ruhumda yaşıyorsun *** Bin bir cefanı çeksem unutamıyorum Kalbim seninle dolu of söküp atamıyorum Ne kadar sevsem bile ah sana doyamıyorum Ne kadar sevsem bile ah sana doyamıyorum