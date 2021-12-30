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7/24 Dinle
Esengül
Taht Kurmuşsun Kalbime
Arabesk
16 Parça | 01:13:08
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01
Taht Kurmuşsun Kalbime
Şarkı Sözleri
Esengül
03:51
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02
Aynalar
Şarkı Sözleri
Esengül
03:37
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03
Beterin Beteri Var
Şarkı Sözleri
Esengül
04:15
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04
Bir Yoksula Rastladım
Şarkı Sözleri
Esengül
05:41
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05
Bu Bizim Son Buluşmamız
Şarkı Sözleri
Esengül
04:00
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06
Deli Gibi Sevdim
Şarkı Sözleri
Esengül
05:47
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07
Gel Arkadaş Olalım
Şarkı Sözleri
Esengül
04:39
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08
Gel Otur Arkadaşım
Şarkı Sözleri
Esengül
05:45
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09
Gizli Yaram
Şarkı Sözleri
Esengül
04:35
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10
Uzadı Geceler
Şarkı Sözleri
Esengül
03:25
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