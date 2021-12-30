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7/24 Dinle Esengül
Taht Kurmuşsun Kalbime

Taht Kurmuşsun Kalbime

Arabesk

16 Parça | 01:13:08
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01

Taht Kurmuşsun Kalbime

Şarkı Sözleri Esengül 03:51
02

Aynalar

Şarkı Sözleri Esengül 03:37
03

Beterin Beteri Var

Şarkı Sözleri Esengül 04:15
04

Bir Yoksula Rastladım

Şarkı Sözleri Esengül 05:41
05

Bu Bizim Son Buluşmamız

Şarkı Sözleri Esengül 04:00
06

Deli Gibi Sevdim

Şarkı Sözleri Esengül 05:47
07

Gel Arkadaş Olalım

Şarkı Sözleri Esengül 04:39
08

Gel Otur Arkadaşım

Şarkı Sözleri Esengül 05:45
09

Gizli Yaram

Şarkı Sözleri Esengül 04:35
10

Uzadı Geceler

Şarkı Sözleri Esengül 03:25
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