Eser Bayar

Bebeğim Gözlerim tükendi bu akşam Neden allahım bu ceza Bedenim donuk ellerim soğuk Ayrılık var yine yalnızım *** Gözlerim tükendi bu akşam Neden allahım bu ceza Bedenim donuk ellerim soğuk Ayrılık var yine yalnızım *** Sen sevdiğimdin bebeğimdin Neden ayrıldık Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden neden ayrıldık *** Sen sevdiğimdin bebeğimdin Neden ayrıldık Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden neden ayrıldık *** Sigaram sensiz bitiyor Ah aşkım içim yanıyor Soğudu odam yalnızım yine Yapamam ben sensiz dur dinle *** Sen sevdiğimdin bebeğimdin Neden ayrıldık Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden neden ayrıldık *** Sen sevdiğimdin bebeğimdin Neden ayrıldık Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden neden ayrıldık *** Sen sevdiğimdin bebeğimdin Neden ayrıldık Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden neden ayrıldık Sen

Çöpçüler Aşktan yana şansım yok Ağlıyorum derdim çok Aşkımı kaybetmişim Sordum sordum bulan yok Dün gece çok ağladım Aradım bulamadım Kör olası çöpçüler Aşkımı süpürmüşler Sokaklarda ne ararsın Beni kimden sorarsın Ben düştüm aşk ateşine Sende düşme yanarsın

Neler Oluyor Bize İster sev ister sevme ama dön artık Uyanır uyanmaz düşüncemdesin Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve Onlarla beraber penceremdesin Ah be bir tanem nerelerdesin Nazlı bebeğim ne alemdesin *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor *** Gittiğin günden beri yüzüm hiç gülmedi Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil Şimdi kim bilir kimlerlesin Ah be bir tanem nerelerdesin Nazlı bebeğim ne alemdesin *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor *** Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm Neler oluyor sana bana neler oluyor

Bu Gece Son Bu gece son biraz sonra Bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi Vuracağım yollara Kimbilir kaç kere ıslanacak yüzüm Elimi tut düşman olma Ne olur parça parça olmasın içimiz Mutlu ol iyi bak kendine Ne olur gözüm arkada kalmasın Uzun uzun seneler var önünde Gün gelir sevgilim Acıya alışırsın alışırsın Bu gece son biraz sonra Bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi Vuracağım yollara Kimbilir kaç kere ıslanacak yüzüm Elimi tut düşman olma Ne olur parça parça olmasın içimiz Mutlu ol iyi bak kendine Ne olur gözüm arkada kalmasın Uzun uzun seneler var önünde Gün gelir sevgilim Acıya alışırsın alışırsın Bu gece son

Aldırma Her gün bir şey daha biter Giderek acı vermez biten şeyler Kayıtsız bir razı oluş başlar Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin Sen şarkılar söyle içinden boşver *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin Sen şarkılar söyle içinden *** Yalanlarla, yasaklarla Yazılır hesabına günah günler Bitmez bu son pişmanlıklar ah Soluyor birer birer içimizdeki güller *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin Sen şarkılar söyle içinden boşver *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin Sen şarkılar söyle içinden *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin Sen şarkılar söyle içinden boşver *** Aldırma deli gönlüm Giden gitsin Sen şarkılar söyle içinden