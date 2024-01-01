Türkiye Popstar Şarkı Sözleri
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Eser Bayar
Türkiye Popstar
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Gözlerim tükendi bu akşam
Neden allahım bu ceza
Bedenim donuk ellerim soğuk
Ayrılık var yine yalnızım
***
Gözlerim tükendi bu akşam
Neden allahım bu ceza
Bedenim donuk ellerim soğuk
Ayrılık var yine yalnızım
***
Sen sevdiğimdin bebeğimdin
Neden ayrıldık
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden neden ayrıldık
***
Sen sevdiğimdin bebeğimdin
Neden ayrıldık
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden neden ayrıldık
***
Sigaram sensiz bitiyor
Ah aşkım içim yanıyor
Soğudu odam yalnızım yine
Yapamam ben sensiz dur dinle
***
Sen sevdiğimdin bebeğimdin
Neden ayrıldık
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden neden ayrıldık
***
Sen sevdiğimdin bebeğimdin
Neden ayrıldık
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden neden ayrıldık
***
Sen sevdiğimdin bebeğimdin
Neden ayrıldık
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden neden ayrıldık
Sen
-
-
Aşktan yana şansım yok
Ağlıyorum derdim çok
Aşkımı kaybetmişim
Sordum sordum bulan yok
Dün gece çok ağladım
Aradım bulamadım
Kör olası çöpçüler
Aşkımı süpürmüşler
Sokaklarda ne ararsın
Beni kimden sorarsın
Ben düştüm aşk ateşine
Sende düşme yanarsın
-
İster sev ister sevme ama dön artık
Uyanır uyanmaz düşüncemdesin
Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve
Onlarla beraber penceremdesin
Ah be bir tanem nerelerdesin
Nazlı bebeğim ne alemdesin
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
***
Gittiğin günden beri yüzüm hiç gülmedi
Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin
Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil
Şimdi kim bilir kimlerlesin
Ah be bir tanem nerelerdesin
Nazlı bebeğim ne alemdesin
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
***
Neler oluyor bize yine neler oluyor gülüm
Neler oluyor sana bana neler oluyor
-
Bu gece son biraz sonra
Bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi
Vuracağım yollara
Kimbilir kaç kere ıslanacak yüzüm
Elimi tut düşman olma
Ne olur parça parça olmasın içimiz
Mutlu ol iyi bak kendine
Ne olur gözüm arkada kalmasın
Uzun uzun seneler var önünde
Gün gelir sevgilim
Acıya alışırsın alışırsın
Bu gece son biraz sonra
Bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi
Vuracağım yollara
Kimbilir kaç kere ıslanacak yüzüm
Elimi tut düşman olma
Ne olur parça parça olmasın içimiz
Mutlu ol iyi bak kendine
Ne olur gözüm arkada kalmasın
Uzun uzun seneler var önünde
Gün gelir sevgilim
Acıya alışırsın alışırsın
Bu gece son
-
-
Her gün bir şey daha biter
Giderek acı vermez biten şeyler
Kayıtsız bir razı oluş başlar
Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden boşver
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden
***
Yalanlarla, yasaklarla
Yazılır hesabına günah günler
Bitmez bu son pişmanlıklar ah
Soluyor birer birer içimizdeki güller
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden boşver
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden boşver
***
Aldırma deli gönlüm
Giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden
-
Yoksun burda, seni sordum dalgalara
Güneş battı, beni vurdu kahırlara
***
Yazık, çok yazık sensizlik
Yine kördüğüm oldum yine, kahretsin
Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara
Kahroldum, sensizim
***
Yoksun yoksun, seni sordum dalgalara
Güneş battı, beni vurdu gölgelere
***
Yazık, çok yazık vurgunum
Yine kördüğüm oldum yine, kahretsin
Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara
Kahroldum, sensizim
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Yoksun burda, seni sordum dalgalara
Güneş battı, beni vurdu gölgelere
***
Yazık, çok yazık vurgunum
Yine kördüğüm oldum yine, kahretsin
Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara
Kahroldum, sensizim
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
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