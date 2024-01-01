Eser Çobanoğlu

Bu akşam dertliyim içmeye geldim Doldur da bir kadeh ver arkadaşım Kahreden derdimi dökmeye geldim Dinle de bir ibret al arkadaşım Dinle de bir ibret al arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bu güne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bu güne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Evimden barkımdan ayrı kalmışım Gurbeti kendime mekan yapmışım Yanardağ misali yanıyor kalbim Bir aşk yangınıyım gör arkadaşım Dünyada neler var göz arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bu güne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bu güne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım

Yoksun yine varlığım sürünüyor Sensizliğim bilinmiyor Sen gittin gideli ellerim hep titriyor Kalbim bu acıyı saklıyor *** Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Seni son gördüğüm yerde yıllar sonra O gün geldi yine aklıma Bu kez bir elimde kızım içimde fırtına Göçüp gittiğin o yolda *** Sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Çok zor o kadar yıl sonra itiraf etmek Bu aşkı bertaraf etmek *** Bu kez sana söyleyecek ne çok şey vardı İsterdim bak unutmadım demek *** Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim Sen öldün ben bu sevdayı kalbime gömdüm Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Bugün doğum günün yanında değilim Bu yüzden hiç iyi değilim Yaşlandım artık bıraktığın gibi değilim Üstelik bir kızım var evliyim *** Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor Yastayım hiç kimse bilmiyor *** Sen varmışsın gibi Her gece ışığı kapatmadım Hastayım hiç kimse bilmiyor