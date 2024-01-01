Eser Kabaali

Ey Güzel Allah'ım Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel) Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel) Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun Şüphen olmasın pişman olacağına *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Gerçeği yüzüme çarpa çarpa Doğruca eve geldim *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Tersine döndü dünya Ölüyorum zannettim *** Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel) Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel) Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun Şüphen olmasın pişman olacağına *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Gerçeği yüzüme çarpa çarpa Doğruca eve geldim *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Tersine döndü dünya Ölüyorum zannettim *** Aah aah aah aah aah aah *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Gerçeği yüzüme çarpa çarpa Doğruca eve geldim *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Tersine döndü dünya Ölüyorum zannettim

Pişman En son ne zaman konuştuk Ne zaman gördük birbirimizi Unut gitsin her ne olduysa Doğru söyle hiç özlemedin mi? *** Dost var düşman var yapma ne olursun Burada bir pişman var affet yeter Dost var düşman var yapma ne olursun Burada bir pişman var affet yeter *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi *** En son ne zaman konuştuk Ne zaman gördük birbirimizi Unut gitsin her ne olduysa Doğru söyle hiç özlemedin mi? *** Dost var düşman var yapma ne olursun Burada bir pişman var affet yeter Dost var düşman var yapma ne olursun Burada bir pişman var affet yeter *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi

Suistimal Üstü kapalı konuşmaya gerek yok Neyi ima ediyorsun de bakalım At kara kaplı defteri bir kenara Beni ihmal ediyorsun ah be canım *** Sevmesem hiç katlanır mıyım Dedim onla yaşlanır mıyım Paye vermem kuru gürültüye Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Üstü kapalı konuşmaya gerek yok Neyi ima ediyorsun de bakalım At kara kaplı defteri bir kenara Beni ihmal ediyorsun ah be canım *** Sevmesem hiç katlanır mıyım Dedim onla yaşlanır mıyım Paye vermem kuru gürültüye Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Sürünüyorum bak

Çok Özledim Ne duydun ne söylediler Burada seni hiç görmediler Düşündüğüm gibi değildi Pişmanlıktan onlar ölmediler *** Söz söz üzmem bir daha Göz göz içimde bu yara Keşke diyen biri asla Dokunamaz ki bir başkasına *** Ben aslında çok sevdim seni Çok çok özledim yeri geldi Kimi farkında oldu kimi değildi belki Ben biliyorum ki aşk tene değdi *** Ben aslında çok sevdim seni Çok çok özledim yeri geldi Kimi farkında oldu kimi değildi belki Ben biliyorum ki aşk tene değdi *** Söz söz üzmem bir daha Göz göz içimde bu yara Keşke diyen biri asla Dokunamaz ki bir başkasına *** Ben aslında çok sevdim seni Çok çok özledim yeri geldi Kimi farkında oldu kimi değildi belki Ben biliyorum ki aşk tene değdi *** Ben aslında çok sevdim seni Çok çok özledim yeri geldi Kimi farkında oldu kimi değildi belki Ben biliyorum ki aşk tene değdi *** Ben biliyorum ki aşk tene değdi

Ey Güzel Allahım Ft Suat Ateşdağlı Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel) Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel) Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun Şüphen olmasın pişman olacağına *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Gerçeği yüzüme çarpa çarpa Doğruca eve geldim *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Tersine döndü dünya Ölüyorum zannettim *** Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel) Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel) Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun Şüphen olmasın pişman olacağına *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Gerçeği yüzüme çarpa çarpa Doğruca eve geldim *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Tersine döndü dünya Ölüyorum zannettim *** Aah aah aah aah aah aah *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Gerçeği yüzüme çarpa çarpa Doğruca eve geldim *** Ey güzel Allah'ım Madem alacaktın o zaman niye verdin Tersine döndü dünya Ölüyorum zannettim