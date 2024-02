Eser Kabaali

En son ne zaman konuştuk Ne zaman gördük birbirimizi Unut gitsin her ne olduysa Doğru söyle hiç özlemedin mi? *** Dost var düşman var yapma ne olursun Burada bir pişman var affet yeter Dost var düşman var yapma ne olursun Burada bir pişman var affet yeter *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi *** En son ne zaman konuştuk Ne zaman gördük birbirimizi Unut gitsin her ne olduysa Doğru söyle hiç özlemedin mi? *** Dost var düşman var yapma ne olursun Burada bir pişman var affet yeter Dost var düşman var yapma ne olursun Burada bir pişman var affet yeter *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi *** Ben dönüyordum geliyordum Bin pişman yoldan Sen deniyordun biliyordun Belki kaybım ondan Çok seviyordum seviyordum Seni onlardan Derdime yanayım şimdi

Üstü kapalı konuşmaya gerek yok Neyi ima ediyorsun de bakalım At kara kaplı defteri bir kenara Beni ihmal ediyorsun ah be canım *** Sevmesem hiç katlanır mıyım Dedim onla yaşlanır mıyım Paye vermem kuru gürültüye Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Üstü kapalı konuşmaya gerek yok Neyi ima ediyorsun de bakalım At kara kaplı defteri bir kenara Beni ihmal ediyorsun ah be canım *** Sevmesem hiç katlanır mıyım Dedim onla yaşlanır mıyım Paye vermem kuru gürültüye Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Sürünüyorum bak