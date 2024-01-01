Aşktan Şarkı Sözleri
Eser Kabaali Aşktan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eser Kabaali Aşktan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşktan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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En son ne zaman konuştuk
Ne zaman gördük birbirimizi
Unut gitsin her ne olduysa
Doğru söyle hiç özlemedin mi?
***
Dost var düşman var yapma ne olursun
Burada bir pişman var affet yeter
Dost var düşman var yapma ne olursun
Burada bir pişman var affet yeter
***
Ben dönüyordum geliyordum
Bin pişman yoldan
Sen deniyordun biliyordun
Belki kaybım ondan
Çok seviyordum seviyordum
Seni onlardan
Derdime yanayım şimdi
***
Ben dönüyordum geliyordum
Bin pişman yoldan
Sen deniyordun biliyordun
Belki kaybım ondan
Çok seviyordum seviyordum
Seni onlardan
Derdime yanayım şimdi
***
En son ne zaman konuştuk
Ne zaman gördük birbirimizi
Unut gitsin her ne olduysa
Doğru söyle hiç özlemedin mi?
***
Dost var düşman var yapma ne olursun
Burada bir pişman var affet yeter
Dost var düşman var yapma ne olursun
Burada bir pişman var affet yeter
***
Ben dönüyordum geliyordum
Bin pişman yoldan
Sen deniyordun biliyordun
Belki kaybım ondan
Çok seviyordum seviyordum
Seni onlardan
Derdime yanayım şimdi
***
Ben dönüyordum geliyordum
Bin pişman yoldan
Sen deniyordun biliyordun
Belki kaybım ondan
Çok seviyordum seviyordum
Seni onlardan
Derdime yanayım şimdi
***
Ben dönüyordum geliyordum
Bin pişman yoldan
Sen deniyordun biliyordun
Belki kaybım ondan
Çok seviyordum seviyordum
Seni onlardan
Derdime yanayım şimdi
-
Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun
Şüphen olmasın pişman olacağına
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Gerçeği yüzüme çarpa çarpa
Doğruca eve geldim
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Tersine döndü dünya
Ölüyorum zannettim
***
Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun
Şüphen olmasın pişman olacağına
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Gerçeği yüzüme çarpa çarpa
Doğruca eve geldim
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Tersine döndü dünya
Ölüyorum zannettim
***
Aah aah aah aah aah aah
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Gerçeği yüzüme çarpa çarpa
Doğruca eve geldim
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Tersine döndü dünya
Ölüyorum zannettim
-
Üstü kapalı konuşmaya gerek yok
Neyi ima ediyorsun de bakalım
At kara kaplı defteri bir kenara
Beni ihmal ediyorsun ah be canım
***
Sevmesem hiç katlanır mıyım
Dedim onla yaşlanır mıyım
Paye vermem kuru gürültüye
Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım
***
Aşkım vallahi yapmadım
İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak
Aşkım suistimal etmedim
Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak
***
Aşkım vallahi yapmadım
İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak
Aşkım suistimal etmedim
Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak
***
Üstü kapalı konuşmaya gerek yok
Neyi ima ediyorsun de bakalım
At kara kaplı defteri bir kenara
Beni ihmal ediyorsun ah be canım
***
Sevmesem hiç katlanır mıyım
Dedim onla yaşlanır mıyım
Paye vermem kuru gürültüye
Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım
***
Aşkım vallahi yapmadım
İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak
Aşkım suistimal etmedim
Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak
***
Aşkım vallahi yapmadım
İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak
Aşkım suistimal etmedim
Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak
***
Sürünüyorum bak
-
Ne duydun ne söylediler
Burada seni hiç görmediler
Düşündüğüm gibi değildi
Pişmanlıktan onlar ölmediler
***
Söz söz üzmem bir daha
Göz göz içimde bu yara
Keşke diyen biri asla
Dokunamaz ki bir başkasına
***
Ben aslında çok sevdim seni
Çok çok özledim yeri geldi
Kimi farkında oldu kimi değildi belki
Ben biliyorum ki aşk tene değdi
***
Ben aslında çok sevdim seni
Çok çok özledim yeri geldi
Kimi farkında oldu kimi değildi belki
Ben biliyorum ki aşk tene değdi
***
Söz söz üzmem bir daha
Göz göz içimde bu yara
Keşke diyen biri asla
Dokunamaz ki bir başkasına
***
Ben aslında çok sevdim seni
Çok çok özledim yeri geldi
Kimi farkında oldu kimi değildi belki
Ben biliyorum ki aşk tene değdi
***
Ben aslında çok sevdim seni
Çok çok özledim yeri geldi
Kimi farkında oldu kimi değildi belki
Ben biliyorum ki aşk tene değdi
***
Ben biliyorum ki aşk tene değdi
-
Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun
Şüphen olmasın pişman olacağına
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Gerçeği yüzüme çarpa çarpa
Doğruca eve geldim
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Tersine döndü dünya
Ölüyorum zannettim
***
Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun
Şüphen olmasın pişman olacağına
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Gerçeği yüzüme çarpa çarpa
Doğruca eve geldim
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Tersine döndü dünya
Ölüyorum zannettim
***
Aah aah aah aah aah aah
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Gerçeği yüzüme çarpa çarpa
Doğruca eve geldim
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Tersine döndü dünya
Ölüyorum zannettim
-
Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun
Şüphen olmasın pişman olacağına
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Gerçeği yüzüme çarpa çarpa
Doğruca eve geldim
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Tersine döndü dünya
Ölüyorum zannettim
***
Zaman aleyhimize işliyor hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Etkisi altında kalma sakın hadi kalk gel (hadi kalk gel)
Suçluluk duygusu öldürür insanı hiç bilmiyorsun
Şüphen olmasın pişman olacağına
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Gerçeği yüzüme çarpa çarpa
Doğruca eve geldim
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Tersine döndü dünya
Ölüyorum zannettim
***
Aah aah aah aah aah aah
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Gerçeği yüzüme çarpa çarpa
Doğruca eve geldim
***
Ey güzel Allah'ım
Madem alacaktın o zaman niye verdin
Tersine döndü dünya
Ölüyorum zannettim