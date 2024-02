Eser Kabaali

Üstü kapalı konuşmaya gerek yok Neyi ima ediyorsun de bakalım At kara kaplı defteri bir kenara Beni ihmal ediyorsun ah be canım *** Sevmesem hiç katlanır mıyım Dedim onla yaşlanır mıyım Paye vermem kuru gürültüye Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Üstü kapalı konuşmaya gerek yok Neyi ima ediyorsun de bakalım At kara kaplı defteri bir kenara Beni ihmal ediyorsun ah be canım *** Sevmesem hiç katlanır mıyım Dedim onla yaşlanır mıyım Paye vermem kuru gürültüye Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Aşkım vallahi yapmadım İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak Aşkım suistimal etmedim Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak *** Sürünüyorum bak