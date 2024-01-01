Eser Kabaali

-
Üstü kapalı konuşmaya gerek yok
Neyi ima ediyorsun de bakalım
At kara kaplı defteri bir kenara
Beni ihmal ediyorsun ah be canım
***
Sevmesem hiç katlanır mıyım
Dedim onla yaşlanır mıyım
Paye vermem kuru gürültüye
Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım
***
Aşkım vallahi yapmadım
İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak
Aşkım suistimal etmedim
Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak
***
Aşkım vallahi yapmadım
İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak
Aşkım suistimal etmedim
Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak
***
Üstü kapalı konuşmaya gerek yok
Neyi ima ediyorsun de bakalım
At kara kaplı defteri bir kenara
Beni ihmal ediyorsun ah be canım
***
Sevmesem hiç katlanır mıyım
Dedim onla yaşlanır mıyım
Paye vermem kuru gürültüye
Bi ihtimal gözünde aklanır mıyım
***
Aşkım vallahi yapmadım
İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak
Aşkım suistimal etmedim
Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak
***
Aşkım vallahi yapmadım
İki gözüm kör olsun ki üzülüyorum bak
Aşkım suistimal etmedim
Kimseleri öpmedim sürünüyorum bak
***
Sürünüyorum bak
-
Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı
İçime çekmediğim bir of mu kaldı?
Beni suçladın, telafili huylarımı
Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı?
***
Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı
İçime çekmediğim bir of mu kaldı?
Beni suçladın, telafili huylarımı
Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı?
***
Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da
Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da
Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da
Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da
***
Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz
Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu?
Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki
Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?
***
Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz
Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu?
Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki
Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?
***
Bugüne kadar dikkat ettim, herkes aldı
İçime çekmediğim bir of mu kaldı?
Beni suçladın, telafili huylarımı
Ben az bıraktım, o ne ara çoğaldı?
***
Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da
Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da
Alınanı da gelsin yanıma yanı başıma salınanı da
Bi' gece kalan da olan olur bu handa düzenli barınanı da
***
Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz
Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu?
Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki
Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?
***
Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz
Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu?
Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki
Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?
***
Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki
Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?
***
Ya hain bir cellatı aratmaz ya doğrucudur rahat bırakmaz
Bi' eteği bi' zirvesi, bu dağların arası yok mu?
Sendelersin kimse el uzatmaz, yanlışı seçmek hatadır sanki
Benim senin, onun herkesin yarası yok mu?
-
Tanrım, bunu saymıyorum, affet
Bir hayat yetmiyor öğrenmeye
Ne çabuk geçmiş seneler, hayret
Ben daha yeni başladım büyümeye
Aklım gelmedi hâlâ başıma
Bunu deneme diye farz et
***
Çok harcadım, çok ziyan ettim
Gençtim, güzeldim, cahildim
Sandım ki, bu bahçede kış yok derken
Hakikatle uyandım
***
Göz açıp kapayıncaya gül solmuş
Bülbüller figanda
Donmuş duvarda fotoğraflar
Bir varmış, bir yokmuş
***
Göz açıp kapayıncaya gül solmuş
Bülbüller figanda
Donmuş duvarda fotoğraflar
Bir varmış, bir yokmuş
***
Tanrım bunu borcuma say da
Bir şans daha yaz, geçme kayda
Haksız çok hesap kitap var ya
Toplamını önce koyup alt alta
Sonra başlamalı
Yeniden açmalı bi' beyaz sayfa
***
Çok harcadım, çok ziyan ettim
Gençtim, güzeldim, cahildim
Sandım ki, bu bahçede kış yok derken
Hakikatle uyandım
***
Göz açıp kapayıncaya gül solmuş
Bülbüller figanda
Donmuş duvarda fotoğraflar
Bir varmış, bir yokmuş
***
Göz açıp kapayıncaya gül solmuş
Bülbüller figanda
Donmuş duvarda fotoğraflar
Bir varmış, bir yokmuş
-
Anladım şimdi
Dünyanın rengi
Sensiz soluk
Sensiz donuk
Dönmüyor sanki
Bir derdim varken
İkincisi çok
Çözüm belli aslında
O da sende yok
***
Aman aman zaman
Dedikleri yalan
Gezdim sensiz bin cihan
Vazgeçemedim
***
Biz senle sevdik yeterince
Aşkın o masum edebiyle
Bir yerden düşsek
Tek şansın olsa beni tutardın sen elinle
Bunu düşündüm biraz önce
***
Biz senle sevdik yeterince
Aşkın o masum edebiyle
Hayat yolunda bir kaç hatayla
Ölüp giderdik bir gün öyle
Buna üzüldüm biraz önce
Bize üzüldüm biraz önce
***
Görmedin belki aşk neyin dengi
Her gün sonu aynı konu
Gelmedin gittin
Bir duygum varken ikincisi çok
Sonuç belli aslında korktuğun da yok
***
Aman aman zaman
Dedikleri yalan
Gezdim sensiz bin cihan
Vazgeçemedim
***
Biz senle sevdik yeterince
Aşkın o masum edebiyle
Bir yerden düşsek
Tek şansın olsa beni tutardın sen elinle
Bunu düşündüm biraz önce
***
Biz senle sevdik yeterince
Aşkın o masum edebiyle
Hayat yolunda bir kaç hatayla
Ölüp giderdik bir gün öyle
Buna üzüldüm biraz önce
Bize üzüldüm biraz önce
***
Biz senle sevdik yeterince
Aşkın o masum edebiyle
Hayat yolunda bir kaç hatayla
Ölüp giderdik bir gün öyle
Buna üzüldüm biraz önce
Bize üzüldüm biraz önce
-
On parmağı, on kara
Eloğlu değil mi, bırakır ortada
İşin gücün rast gitmez ki
Ensende gölgem değil, ahım varsa
***
Azalmıyor, çoğalıyor eyvahlar
Ben ne yaptımla geçiyor yıllar
Yalnız Allah'a, emanetiz hepimiz
Sana emanetim sandım, ah şu kafam
***
Anamdan, babamdan bildiğim hayattan
Seninle olmak için geçtim
Rızasız gidilir mi, helallik istenmez mi
Düşmana yapılır iş değil
***
Anamdan, babamdan bildiğim hayattan
Seninle olmak için geçtim
Ne menem bi şeymiş, şu sevda denilen şey
Eloğluna beni, kul etmiş
***
Ertelenir hayatlar, bilmedik yerlere
Geçiyor ömür böyle
İpin bir ucu hep aşkta (aşkta)
Kopunca kalırsın, hayaller peşinde
***
Azalmıyor, çoğalıyor eyvahlar
Ben ne yaptımla, geçiyor yıllar
Yalnız Allah'a, emanetiz hepimiz
Sana emanetim sandım, ah şu kafam
***
Anamdan, babamdan bildiğim hayattan
Seninle olmak için geçtim
Rızasız gidilir mi, helallik istenmez mi
Düşmana yapılır iş değil
***
Anamdan, babamdan bildiğim hayattan
Seninle olmak için geçtim
Ne menem bi şeymiş, şu sevda denilen şey
Eloğluna beni kul etmiş
***
Anamdan, babamdan bildiğim hayattan
Seninle olmak için geçtim
Rızasız gidilir mi, helallik istenmez mi
Düşmana yapılır iş...
-
Terk edip gittiğinden beri
Kalbime lokma aşk girmedi
Sahipsiz kaldım
Yalan gibi
Bozgunum senden bile deli
***
Yandı mı canın benim gibi?
Yaşarken öldün mü mahkum gibi?
Hasretin büyür yüreğimde
Paslı kırık hançer gibi
***
Kader kader
Sen bize nazik davranmadın
Kader kader
Herkese eşit yazılmadın
***
Hayat hayat
Sen bize nazik davranmadın
Hayat hayat
Herkese eşit yaklaşmadın
***
Vazgeçip gittiğinden beri
Kalbime tatlı söz değmedi
Sessizim sönmüş mum gibi
Kalır paslı hançer izi
***
Tenim unutur mu ellerini?
Gönlüm bırakmıyor sevmişleri
Yavaş yavaş yaktın beni
Zehirli bir hançer gibi
***
Kader kader
Sen bize nazik davranmadın
Kader kader
Herkese eşit yazılmadın
***
Hayat hayat
Sen bize nazik davranmadın
Hayat hayat
Herkese eşit yaklaşmadın
***
İçin için büyüyor fırtınam
Çığ gibi
Daha çok kanatıyor aşk sancıları
Bizim için çalıyor yalnızlık çanları
Daha bir ağlatıyor aşk şarkıları
Böyle hüzne can mı dayanır?
Öyle bakma kalp kırılır
Böyle hüzne can mı dayanır?
Öyle gitme kalp kırılır
***
Kader kader
Sen bize nazik davranmadın
Kader kader
Herkese eşit yazılmadın
***
Hayat hayat
Sen bize nazik davranmadın
Hayat hayat
Herkese eşit yaklaşmadın
-
Bir mucizeymiş artık bana dönmen
Bak günler geçti haber yokmuş senden
***
Ben kanar mıyım hiç yalancı yıldızlara
Gözlerim yollarda beklerim yıllarca
Döneceksin mutlaka
Kokun hala yastığımda
Sevgilim hasret sana
***
Gözlerim yollarda beklerim yıllarca
Döneceksin mutlaka
Kokun hala yastığımda
Sevgilim hasret sana
***
Mucizeler zor diyorlar
Böyle bir aşk yok diyorlar
Seni nasıl sevdiğimi
İnan ki bilmiyorlar
***
Mucizeler zor diyorlar
Böyle bir aşk yok diyorlar
Seni nasıl sevdiğimi
İnan inan bilmiyorlar
-
Sanma kıpırdıyor kalbim
Kımıldamıyor hatta açıklamıyor aşkı
Sanma alışmıyor kalbim
Hatırlamıyor hatta önemsemiyor farkı
***
Senle bana, benle sana
Bir gün daha kalmadı
***
Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın
Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın?
Ya birazdan ya da sonra ne olursun
Düşününce beni öyle bi' durursun
***
Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın
Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın?
Ya birazdan ya da sonra ne olursun
Düşününce beni öyle bi' durursun, ya
***
Sanma kıpırdıyor kalbim
Kımıldamıyor hatta açıklamıyor aşkı
Sanma alışmıyor kalbim
Hatırlamıyor hatta önemsemiyor farkı
***
Senle bana, benle sana
Bir gün daha kalmadı
***
Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın
Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın?
Ya birazdan ya da sonra ne olursun
Düşününce beni öyle bi' durursun
***
Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın
Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın?
Ya birazdan ya da sonra ne olursun
Düşününce beni öyle bi' durursun, ya
***
Ya gidersin ya kalırsın ya susarsın
Ya hep aynı ya hep ayrı, ne şaşarsın?
Ya birazdan ya da sonra ne olursun
Düşününce beni öyle bi' durursun
-
Çok değil
Daha düne kadar mutluyuz sanıyordum
Ne hazindir ki
En azından ben bunu böyle biliyordum
***
Sebep, neden ağlıyo'sun?
Sebep, neden susuyorsun?
Sebep, şansımız yoktu, evet
***
Ben miyim bunlara sebep?
Mecburiyetler sebep
Çaresizdim, evet
***
Konuşalım mı, sarılalım mı?
İndirme gözlerini
Gün olur anlatırız
Birbirimize bu günleri
***
Ellerin el gibi
Bakışların sanki ustura
İtinayla kalp kırılır
Gözlerin söylüyor bunu bana
***
Sebep, neden ağlıyorsun?
Sebep, neden susuyorsun?
Sebep, şansımız yoktu, evet
***
Ben miyim bunlara sebep?
Mecburiyetler sebep
Çaresizdim, evet
***
Konuşalım mı, sarılalım mı?
İndirme gözlerini
Gün olur anlatırız
Birbirimize bu günleri
***
Sebep, neden ağlıyorsun?
Sebep, neden susuyorsun?
Sebep, şansımız yoktu, evet
***
Ben miyim bunlara sebep?
Mecburiyetler sebep
Çaresizdim, evet
-
Sızlar acın yüreğine
Vurur sancın dileğine
Kaçsan nereye kadar
Kimse sevemez yerine
***
Dön bak yarınlarına
Mutsuz yarınlarına
Artık dokunamam ki
Yalan değmiş tenine
***
Günahlar yanına aldığın ahlar
Hatalar ve sevdalar gibi
Gezer durur çünkü seyyahlar
Yasaklar kalbinde süslü tuzaklar
Canını yakıyor acının içinde
Kapanmaz saklasan da simsiyahlar
***
Sızlar acın yüreğine
Vurur sancın dileğine
Kaçsan nereye kadar
Kimse sevemez yerine
***
Dön bak yarınlarına
Mutsuz yarınlarına
Artık dokunamam ki
Yalan değmiş tenine
***
Günahlar yanına aldığın ahlar
Hatalar ve sevdalar gibi
Gezer durur çünkü seyyahlar
Yasaklar kalbinde süslü tuzaklar
Canını yakıyor acının içinde
Kapanmaz saklasan da simsiyahlar
***
aaahh aaaah aahhh
***
Günahlar yanına aldığın ahlar
Hatalar ve sendeyim.com sevdalar gibi
Gezer durur çünkü seyyahlar
Yasaklar kalbinde süslü tuzaklar
Canını yakıyor acının içinde
Kapanmaz saklasan da simsiyahlar
-
Sözün bittiği yer mi bu
Değilse sabrederim
Buda yeni kanun mu
Okuyup hazmedelim
***
Telaşlı halimden
Kurt düştü aklıma
Garanti başka bi el
Dolaştı saçlarında
***
Ah bal gibi anladın
Ah hep zayıf anımı kolladın
Ah seni oynaşın kurdu
Ah bu defa çuvalladın
***
Kopsun kıyamet o zaman
Korkma duyulmaz dışardan
Ben hep içime ağlarım
Sesim duyulur yukardan
***
Yazık gün görmeden gitti
Bana kıyıp ağlatanlar
Giden gitsin mühim değil
Bana yeterli sağ kalanlar
***
Nazın bittiği yerdeyiz
Bunu kabul edelim
Boyun eğdirmekti
Senin asıl derdin
***
Suistimalinden gelen geldi başıma
İkinci bir şansı sana verende hata
Ah bal gibi anladın
Ah hep zayıf anımı kolladın
Ah seni oynaşın kurdu
Ah bu sefer çuvalladın
***
Kopsun kıyamet o zaman
Korkma duyulmaz dışardan
Ben hep içime ağlarım
Sesim duyulur yukardan
***
Yazık gün görmeden gitti
Bana kıyıp ağlatanlar
Giden gitsin mühim değil
Bana yeterli sağ kalanlar
***
Kopsun kıyamet o zaman
Korkma duyulmaz dışardan
Ben hep içime ağlarım
Sesim duyulur yukardan
***
Yazık gün görmeden gitti
Bana kıyıp ağlatanlar
Giden gitsin mühim değil
Bana yeterli sağ kalanlar
-
Sen kendini kurtar
Beni artık düşünme
Git, kendine çözüm bul
Bana bir şey söyleme
***
Zaten benim senden sonra düzelme şansım
***
Yok yok, yok yok, yok
Sensiz yok yok, yok yok, yok
Yok yok, yok yok, yok
Sensiz yok yok, yok yok, yok
***
Denizler taşsa bile
Dağların boyu değişse yine
Sensiz yok yok, yok yok, yok
Sensiz yok yok, yok yok, yok
***
Zaten benim senden sonra düzelme şansım
***
Yok yok, yok yok
Sensiz yok yok, yok yok, yok
Yok yok, yok yok, yok
Sensiz
***
Denizler taşsa bile
Dağların boyu değişse yine
Yok yok, yok yok
Sensiz yok yok, yok yok, yok
-