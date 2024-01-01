Eser Yenenler

Ah Bir Joker Yıllar yılı bekledim hep bir sevgilim olsun diye Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye *** Hayat insana her an gülmüyor Hemen bir sevgili vermiyor, of Hayat insana her an gülmüyor Hemen bir sevgili vermiyor *** Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin? *** Yıllar yılı bekledim hep bir sevgilim olsun diye Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye *** Hayat insana her an gülmüyor Hemen bir sevgili vermiyor Hayat insana her an gülmüyor Hemen bir sevgili vermiyor *** Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin? *** Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin?

Unutulmaz O an kulakların çınlasın Seni buradan andığımda Aman sakın ağlamayasın Bizi sakla gözyaşında *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur *** O an dudakların sızlasın Başka biri öptüğünde Aman sakın bağırmayasın Acını sakla dudaklarında *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur *** Ne yapalım bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki, bu sahiller unutulur mu? *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur

Her Gece Öyle günler oldu ki senle Konuşmasam olmaz ki Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki Seni unutturmaz ki *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm Bu yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Söyle sevgili hadi söyle Hiç mi mutlu olmadık Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadın Resimlere bakarken

Terle (Tereddüt) Terle, terle *** Sarıl sandığından da öte uzanan dudağa Yanılsan da yan yeter ki yenilme Makus yalnızlığına *** Kollarını aç bana ben geldim Vücudunu geri çevirme Tereddüt edip de bu tende Ateşi terle söndürme *** Terle terle *** Baharda açmayan bir çiçek Isınmayan bir yaz günü Aşık olmayan bir kadın Rüzgarla dolmayan bir yelken Ne kötü

Laubali Sen beni sevdin Bende seni Bir zaman sonra Sevgi ucuzlukta Olmuşuz laubali Olmuşuz laubali Olmuşuz laubali *** Laubali la laubali Laubali la la la la la la Laubali la laubali Laubali la la la la la la *** Özledim seni Sende beni Biz yakin yerlerde Kalmadi mesafe Olmuşuz laubali Olmuşuz laubali *** Laubali la laubali Laubali la la la la la la Laubali la laubali Laubali la la la la la la *** Laubali la laubali Laubali la la la la la la Laubali la laubali Laubali la la la la la la *** Laubali la laubali Laubali la la la la la la Laubali la laubali Laubali la la la la la la

Asuman İşte bu kapı İşte buda sapı daha nasıl olur ki aşkın ispatı Kartal ve Pendik Gittik gittik geldik *** Bakışınca o ahu gözlerle yüzüme bakmadın Farketmedin bile Üzüldüm çok Çöktüm ama Derler ya ** Kıvrıl fakat kırılma Ne kadar ayıp Ne yaptın asuman Kalbimi kırdın Yap bi pansuman *** Gitme Aşk silahını bir gün çekince Ya hamle yap Ya elini kaldır Dönüp sakın gitme...