Eser Yenenler

Yıllar yılı bekledim hep bir sevgilim olsun diye Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye *** Hayat insana her an gülmüyor Hemen bir sevgili vermiyor, of Hayat insana her an gülmüyor Hemen bir sevgili vermiyor *** Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin? *** Yıllar yılı bekledim hep bir sevgilim olsun diye Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye *** Hayat insana her an gülmüyor Hemen bir sevgili vermiyor Hayat insana her an gülmüyor Hemen bir sevgili vermiyor *** Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin? *** Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin? Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin? Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin?