Mirkelam Şarkıları Şarkı Sözleri
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Eser Yenenler
Mirkelam Şarkıları
-
Yıllar yılı bekledim hep bir sevgilim olsun diye
Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye
***
Hayat insana her an gülmüyor
Hemen bir sevgili vermiyor, of
Hayat insana her an gülmüyor
Hemen bir sevgili vermiyor
***
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin?
***
Yıllar yılı bekledim hep bir sevgilim olsun diye
Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye
***
Hayat insana her an gülmüyor
Hemen bir sevgili vermiyor
Hayat insana her an gülmüyor
Hemen bir sevgili vermiyor
***
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin?
***
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kahpe kader sen bana ne zaman güleceksin?
Ah bir joker bu ele ne zaman vereceksin?
Kalbe keder hâlimi ne zaman göreceksin?
-
O an kulakların çınlasın
Seni buradan andığımda
Aman sakın ağlamayasın
Bizi sakla gözyaşında
***
Unutulmaz unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar yaşananlar
Nasıl olur unutulur
***
O an dudakların sızlasın
Başka biri öptüğünde
Aman sakın bağırmayasın
Acını sakla dudaklarında
***
Unutulmaz unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar yaşananlar
Nasıl olur unutulur
***
Ne yapalım bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki, bu sahiller unutulur mu?
***
Unutulmaz unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar yaşananlar
Nasıl olur unutulur
-
Öyle günler oldu ki senle
Konuşmasam olmaz ki
Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki
Seni unutturmaz ki
***
Bu yüzden her gece ben
Her gece üzülmüşüm
Bu yüzden her gece bu
Aşkın diline düşmüşüm
***
Söyle sevgili hadi söyle
Hiç mi mutlu olmadık
Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadın
Resimlere bakarken
-
Terle, terle
***
Sarıl sandığından da öte uzanan dudağa
Yanılsan da yan yeter ki yenilme
Makus yalnızlığına
***
Kollarını aç bana ben geldim
Vücudunu geri çevirme
Tereddüt edip de bu tende
Ateşi terle söndürme
***
Terle terle
***
Baharda açmayan bir çiçek
Isınmayan bir yaz günü
Aşık olmayan bir kadın
Rüzgarla dolmayan bir yelken
Ne kötü
-
-
-
Sen beni sevdin
Bende seni
Bir zaman sonra
Sevgi ucuzlukta
Olmuşuz laubali
Olmuşuz laubali
Olmuşuz laubali
***
Laubali la laubali
Laubali la la la la la la
Laubali la laubali
Laubali la la la la la la
***
Özledim seni
Sende beni
Biz yakin yerlerde
Kalmadi mesafe
Olmuşuz laubali
Olmuşuz laubali
***
Laubali la laubali
Laubali la la la la la la
Laubali la laubali
Laubali la la la la la la
***
Laubali la laubali
Laubali la la la la la la
Laubali la laubali
Laubali la la la la la la
***
Laubali la laubali
Laubali la la la la la la
Laubali la laubali
Laubali la la la la la la
-
İşte bu kapı
İşte buda sapı
daha nasıl olur ki aşkın ispatı
Kartal ve Pendik
Gittik gittik geldik
***
Bakışınca o ahu gözlerle
yüzüme bakmadın
Farketmedin bile
Üzüldüm çok
Çöktüm ama
Derler ya
**
Kıvrıl fakat kırılma
Ne kadar ayıp
Ne yaptın asuman
Kalbimi kırdın
Yap bi pansuman
***
Gitme
Aşk silahını bir gün çekince
Ya hamle yap
Ya elini kaldır
Dönüp sakın gitme...
-
-
Geçip giden zamanları
Bir yerlerde bulsam
Geçip giden zamanları
Bir yerlerde bulsam
Sonra üzülsem
Üzüldüğüme üzülsem
*
Sonra üzülsem
Üzüldüğüme üzülsem
Göz yaşıma dalıp dalıp
Seni hatırlarım
Gittin şimdi sen
Yoksun yanımda
*
Bir şey istemem
Neye yarar hatıralar
Gittin şimdi sen
Yoksun yanımda
Bir şey istemem
Neye yarar hatıralar
Geçip giden zamanları
*
Bir yerlerde bulsam
Sonra üzülsem
Üzüldüğüme üzülsem
Sonra üzülsem
Üzüldüğüme üzülsem
Göz yaşıma dalıp dalıp
Seni hatırlarım
Gittin şimdi sen
Yoksun yanımda
Bir şey istemem
*
Neye yarar hatıralar
Gittin şimdi sen
Yoksun yanımda
Bir şey istemem
Neye yarar hatıralar
Gittin şimdi sen
Yoksun yanımda
Bir şey istemem
Neye yarar hatıralar
Hatıralar