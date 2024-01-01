Eser Yenenler

Gördüğüme Sevindim Görmesem daha iyiydi seni orada o gece Aradan yıllar geçti silinmedin hafızamdan Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar Hatıralar unutulmaz *** Duygularıma esir oluyorum seni görünce İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim *** Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar Hatıralar unutulmaz *** Duygularıma esir oluyorum seni görünce İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim *** Duygularıma esir oluyorum seni görünce İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim *** Gördüğüme sevindim Gördüğüme sevindim

Aşk Layık Olanda Kalmalı Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı Aşk layık olanda kalmalı

Sensiz Olmaz Bir dokun, bin ah işit, bugünlerde böyleyim İster kal, ister git tarifsiz kederdeyim Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Aşk tanımaz gece gündüz birbirine katar gider Ne bahar dinler, ne güz güze bahar katar gider Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz *** Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz..

Gibi Gibiyim Ümitsiz Günlerimde Kendimle Avundum İçimdeki Her Şeyi Yitirdim Seni Buldum Şimdi Ben Senin Oluyormuş Gibiyim *** Sıcak Geceler Gibi Al Beni Kollarına Bu Gece Dokunsalar Ağlayacak Çocuk Gibiyim Denizdeki Dalgaların Ucuna Beni Sal Bu Gece Her Yeni Gün Doğacak Çocuk Gibiyim *** Sıcak Geceler Gibi Al Beni Kollarına Bu Gece Dokunsalar Ağlayacak Çocuk Gibiyim Denizdeki Dalgaların Ucuna Beni Sal Bu Gece Her Yeni Gün Doğacak Çocuk Gibiyim *** Gibi Gibiyim Gibiyim Gibi Gibi Gibiyim Gibi Gibiyim Gibiyim

Ankara'dan Abim Geldi İçimi kemirir durur çok zaman Olur olmaz bir yerde Olur olmaz sorular Açılır zaman zaman bir kapı Olur olmaz bir yerden Olur olmaz bir yere Bir sinemanın önündeyim Siyah beyaz bir film varmış Annem babam beni çok severmiş Ankara'dan abim gelmiş Evde bir bayram havası Annem babam beni çok severmiş Dağılır duman duman bir ömür Olur olmaz karşımda Olur olmaz geceler Karışır mesafeler o anda Olur olmaz uzaklar Olur olmaz kısalır Kadıköy'den İstanbul'a İlk avare akşamlar Annem babam beni çok severmiş Alnımda ergenlikler İlk aşkı müjdelermiş Annem babam beni çok severmiş Bir sinemanın önündeyim Siyah beyaz bir film varmış Annem babam beni çok severmiş Ankara'dan abim gelmiş Evde bir bayram havası Annem babam beni çok severmiş Bir sinemanın önündeyim Siyah beyaz bir film varmış Annem babam beni çok severmiş Ankara'dan abim gelmiş Evde bir bayram havası Annem babam beni çok severmiş Annem babam beni çok severmiş Annem babam beni çok severmiş

Ellerimde Çiçekler Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun Benim aklım başımda değil Sana söylediklerimi kafana takma n'olursun Onlar ipe sapa gelir şeyler değil *** Sevmiyorum dedim, yalandı İstemiyorum artık palavra *** Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam Görürsen bir gün şaşırma Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder Beni böyle ortalarda bırakma *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun *** Son zamanlar yaptıklarıma bakma n'olursun

Aşık Oluyorum Eyvah Bir ses var içimde, seni fısıldar gibi Nerden çıktın karşıma, yine neler başlar gibi Hem güzel, hem değil, gözümde yaşlar gibi *** Yine geceler ağır olacak sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar *** Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum *** Yine geceler ağır olacak sabaha kadar *** Eski bir hikayeyi dinliyormuş gibiyim Geçtiğim yollardan dönüyormuş gibiyim Ben bu işin sonunu biliyormuş gibiyim *** Yine geceler ağır olacak sabaha kadar *** Hayallerimiz gerçek olacak nereye kadar Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum *** Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum *** Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum Aşık oluyorum, eyvah! yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah! kendimi tutamıyorum

Sıcaklardandır Bugün içimde bir sıkıntı var Sebebi belli anlatamam ki Sen üzülme, havalardandır *** Bugün içimde bir şey oldu Bir tel vardı sanki o koptu Sen üzülme, yasaklardandır *** Bugün içimde eğlenmiyor çocuklar Bugün içimde söylenmiyor şarkılar *** Lay li li lay li lay Ley li li ley li ley Loy li li loy li loy Lay li li lay li lay Ley li li ley li ley Loy li li loy li loy *** Bugün içimde bir sıkıntı var Sebebi özledim seni Sen üzülme uzaklardandır *** Bugün içimde bir şey oldu Bir gül vardı senki o soldu Sen üzülme sıcaklardandır *** Bugün içimde eğlenmiyor çocuklar Bugün içimde söylenmiyor şarkılar *** Lay li li lay li lay Ley li li ley li ley Loy li li loy li loy Lay li li lay li lay Ley li li ley li ley Loy li li loy li loy *** Bugün içimde bir şey oldu Bir tel vardı sanki o koptu Sen üzülme sıcaklardandır

Ağlıyor İstanbul İkindi Vakitlerinde Akşam Safaları Kapı Muhabbetlerinde Komşu Cefaları Yan Gelip De Yattığım Taşlar Sabaha Karşı Camlarda Sarhoş Nidaları Etine Dolgun Dulların Genç Kız Edaları Yem Verip Sevaplandığım Kuşlar. *** Ağlıyor İstanbul Ağlıyor Kalbim Ağlıyoruz Ben Sessiz İstanbul Sessiz Ağlıyor İstanbul Ağlıyor Kalbim Ağlıyoruz Ben Sensiz İstanbul Sensiz *** Duvarlardan Silinmiş Elin Tenin Kokun Besbelli Unutulmuş Yolu İstanbul’un Selamı Kesti Arkadaşlar Ağlarım Odalarda Ben Kendi Halime Sen Karşı Kıyılarda İstanbul Nafile Böyle Mi Biterdi Eski Aşklar *** Ağlıyor İstanbul Ağlıyor Kalbim Ağlıyoruz Ben Sessiz İstanbul Sessiz Ağlıyor İstanbul Ağlıyor Kalbim Ağlıyoruz Ben Sensiz İstanbul Sensiz