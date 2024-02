Eser Yenenler

Görmesem daha iyiydi seni orada o gece Aradan yıllar geçti silinmedin hafızamdan Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar Hatıralar unutulmaz *** Duygularıma esir oluyorum seni görünce İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim *** Her gece gibi bir geceydi seni görene kadar Birer birer çıktılar yerlerinden hatıralar Hatıralar unutulmaz *** Duygularıma esir oluyorum seni görünce İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim *** Duygularıma esir oluyorum seni görünce İnsan bin kere mi yanıyor bir kere sevince Ruh bedenden ayrılıyor çekimine girdim Bir kere daha yandım ama canım gördüğüme sevindim *** Gördüğüme sevindim Gördüğüme sevindim

Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı Aşk layık olanda kalmalı