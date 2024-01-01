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7/24 Dinle Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 Şarkı Sözleri

Esin Afşar Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esin Afşar Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esin Afşar

Esin Afşar

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD5

  • Zühtü

  • Dert Ortagim 1970

  • Aski Bulacaksin 1974

  • Hatira Defteri 1974

  • Anlatamiyorum 1977

  • Piyanist 1984

  • Ah Nerede - 1972

  • Ay Beyaz Deniz Mavi 1967

  • Kalbi Kirik Serseri 1970

  • Birazcik Yuz Ver 1970

  • Olam Boyun Kurbani 1967

  • Ona İnanma Buna İnanma 1974

  • Hiç Şansım Yokmuş

  • Sen Diyorsun ki 1975

  • Bekleme Bosuna 1970

  • Zengin Olsaydim 1968

  • Moda Yolunda 1968

  • Yalniz Tek Gece 1964

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