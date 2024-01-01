Esin Afşar

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Samanlıktan kaldıramadım samanı da, Zühtü
Ben sana kandım, Zühtü
Şimdi geldi sarılmanın zamanı da, Zühtü
Sana kandım, Zühtü
***
Amanın yandım, Zühtü
Ben sana kandım, Zühtü
Hele hele yandım, Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
***
Evlerinin önü kerpiç sekisi de, Zühtü
Ben sana kandım, Zühtü
Yel estikçe gelir yârin kokusu da, Zühtü
Ben sana kandım, Zühtü
***
Amanın yandım, Zühtü
Sana kandım, Zühtü
Hele hele yandım, Zühtü
Ben sana kandım, Zühtü
***
Zühtü
Hele hele, Zühtü
Zühtü
Hele hele, Zühtü
***
Zühtü
Hele hele, Zühtü
Zühtü
Hele hele, Zühtü
***
Evlerine varamadım dibekten de, Zühtü
Sana yandım, Zühtü
Yemenimi çözemedim ipekten de, Zühtü
Ben sana kandım, Zühtü
***
Amanın yandım, Zühtü
Ben sana kandım, Zühtü
Hele hele yandım, Zühtü
Ben sana kandım, Zühtü
***
Amanın yandım, Zühtü
-
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Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?
Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel
Kelimelerinse yetersiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?
Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel
Kelimelerinse yetersiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
***
Bir yer var biliyorum
Her şeyi söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum
Anlatamıyorum
-
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Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Sandalımız sanki uçan bir kuştur
Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur
Emirgan'dan, Marmara'ya
Kınalı Büyükada'ya
Aşkımızı mavi suya
Gizleyelim biz, yah yah
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Hayatta ne vardır kıymeti baki?
Kimimiz sarhoş gibi kimimiz saki
Hayat böyle gider, gelmez
Ağlayanlar neden gülmez?
Aşkımızı kimse bilmez
Gizleyelim biz, yah yah
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yarinden ayrılanın yüreği sızlar
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küçük bir çocukken nasıl da mutluydum ben
dalardım saatlerce renkli oyuncaklara
o zamanlar her şey güzeldi
rüzgar gibiydi uçurtma
kağıttan yaptığım gemiydi bütün dünya
***
sonra hepsi değişti gençlik yılları geldi
düşlerimi süsleyen beni seven birisi
ve küçük beyaz bir ev aldı oyuncaklarımın yerini
hiçbiri gerçekleşmeden yıkıldı dünyam
***
hiç şansım yokmuş hayatta
ne istediysem olmadı
ne beklediysem dünyadan
hep tersi çıktı karşıma
***
hiç şansım yokmuş hayatta
hep özlemlerle hep acılarla geçti
bütün ümidim kayboldu da ne yazık ki
hiç şansım yokmuş hayatta
***
yıllar geçip gittikçe anladım ki hiç kimse
ne düşlerimdeki gibiydi ne de yanımdaydı
aslında insanlar yalnızdı
acımasız bir dünyada
bunu fark ettiğim anda yıkıldım birden
***
hiç şansım yokmuş hayatta
ne istediysem olmadı
ne beklediysem dünyadan
hep tersi çıktı karşıma
***
hiç şansım yokmuş hayatta
hep özlemlerle hep acılarla geçti
bütün ümidim kayboldu sonunda ne yazık ki
hiç şansım yokmuş hayatta
-
Sen diyorsun ki örneğin
Bir gemide olalım,
Hep uzaklaşalım
Biz bu yerlerden.
**
Sen diyorsun ki
Kimseler olmasın,
Yalnız biz olalım
O açık enginde.
**
Sonra diyorsun ki
Ömür boyu sıkılmam,
Senle yalnız olsam
Olmasa insanlar.
**
Fakat sakın unutma ki
O gemiyi yapanlar,
Ona dümen takanlar
Ve de yola koyanlar:
İnsanlar!
**
Seni böyle yaratan,
Sonra böyle söyleten,
Doğru budur dedirten:
İnsanlar!
**
Seni böyle yaratan,
Sonra böyle söyleten,
Doğru budur dedirten,
Beni sana sevdiren:
İnsanlar!
Sakın unutma bunu!
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