Esin Engin

Ben bal arısı gibiydim senden önce Bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam Bin yıl yaşasam yine sana doyamam Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider ** Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nazlı güzel ** Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel Seni almazsam gözlerim açık gider ** Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nazlı güzel Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel Bana ellerini ver hayat seni sevince güzel Sana gönlümü verdim nazlı güzel