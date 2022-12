Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki Acı içinde hancı ** Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir han ki Acı içinde hancı ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Ruhumda bir yara var İçin için kanıyor Kalbimde buruk acı Alev alev yanıyor ** Ruhumda bir yara var İçin için kanıyor Kalbimde buruk acı Alev alev yanıyor ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı ** Karşımda buruk acı Karşımda buruk acı