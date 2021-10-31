Esin Engin

Daha 5 yaşındayken müziğe başlayan usta sanatçı Esin Engin'in Yeşilçam için söylemiş olduğu şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Esin Engin'in Buruk Acı ve Seven Ne Yapmaz gibi ünlü şarkılarının yer aldığı çalma listesi..