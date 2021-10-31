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7/24 Dinle
Esin Engin
Esin Engin
7 Parça | 21:00
Daha 5 yaşındayken müziğe başlayan usta sanatçı Esin Engin'in Yeşilçam için söylemiş olduğu şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Esin Engin'in Buruk Acı ve Seven Ne Yapmaz gibi ünlü şarkılarının yer aldığı çalma listesi..
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01
Bana Ellerini Ver
Esin Engin
03:23
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02
Buruk Acı
Esin Engin
04:39
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03
Saffet Efendi/ Orkestra
Enstrümantal
Esin Engin
02:27
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04
Oynak
Enstrümantal
Esin Engin
01:46
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05
Rumeli Karşılaşması
Enstrümantal
Esin Engin
03:36
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06
Seven Ne Yapmaz
Esin Engin
03:16
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07
Yesin Onu Ninesi
Enstrümantal
Esin Engin
01:53
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