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7/24 Dinle Esin Engin
Esin Engin

Esin Engin

7 Parça | 21:00

Daha 5 yaşındayken müziğe başlayan usta sanatçı Esin Engin'in Yeşilçam için söylemiş olduğu şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Esin Engin'in Buruk Acı ve Seven Ne Yapmaz gibi ünlü şarkılarının yer aldığı çalma listesi..
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bana Ellerini Ver

Esin Engin 03:23
02

Buruk Acı

Esin Engin 04:39
03

Saffet Efendi/ Orkestra Enstrümantal

Esin Engin 02:27
04

Oynak Enstrümantal

Esin Engin 01:46
05

Rumeli Karşılaşması Enstrümantal

Esin Engin 03:36
06

Seven Ne Yapmaz

Esin Engin 03:16
07

Yesin Onu Ninesi Enstrümantal

Esin Engin 01:53

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