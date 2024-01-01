Bir Aşk Yok Şarkı Sözleri
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Susuyorum saygımdan
Sana değil hikâyene
Sen beni kendin gibi mi sandın?
Aşk üç paralık mı?
***
Yıkılıyor sokaklar
Güç bela ayaktayım
Ben geceleri inci gibi dizerken
Aşk beş paralık mı?
***
Yalnız kaldın, yalnız kaldın, yalnız kaldın
Bana aşkın da vardı
Parlak ışıklar, sağlam dostlar, kısa aşklar
Buralar benim artık
***
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
***
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
***
Susuyorum saygımdan
Sana değil hikâyene
Sen beni kendin gibi mi sandın?
Aşk üç paralık mı?
***
Yıkılıyor sokaklar
Güç bela ayaktayım
Ben geceleri inci gibi dizerken
Aşk beş paralık mı?
***
Yalnız kaldın, yalnız kaldın, yalnız kaldın
Bana aşkın da vardı
Parlak ışıklar, sağlam dostlar, kısa aşklar
Buralar benim artık
***
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
***
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek
***
Bi' aşk yok uğruna ölecek
Bi' aşk yok uğruna ölecek