Susuyorum saygımdan Sana değil hikâyene Sen beni kendin gibi mi sandın? Aşk üç paralık mı? *** Yıkılıyor sokaklar Güç bela ayaktayım Ben geceleri inci gibi dizerken Aşk beş paralık mı? *** Yalnız kaldın, yalnız kaldın, yalnız kaldın Bana aşkın da vardı Parlak ışıklar, sağlam dostlar, kısa aşklar Buralar benim artık *** Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek *** Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek *** Susuyorum saygımdan Sana değil hikâyene Sen beni kendin gibi mi sandın? Aşk üç paralık mı? *** Yıkılıyor sokaklar Güç bela ayaktayım Ben geceleri inci gibi dizerken Aşk beş paralık mı? *** Yalnız kaldın, yalnız kaldın, yalnız kaldın Bana aşkın da vardı Parlak ışıklar, sağlam dostlar, kısa aşklar Buralar benim artık *** Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek *** Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek *** Bi' aşk yok uğruna ölecek Bi' aşk yok uğruna ölecek