Dans Edelim Mi Şarkı Sözleri
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Bu aşk değil, hevesmiş
Uçucu bir hevesmiş
Dokunmak istemişsin
Bir an çok istemişsin
***
Bu aşk değil, hevesmiş
Uçucu bir hevesmiş
Dokunmak istemişsin
Bir an çok istemişsin
***
Işıl ışıl ışıl ışıl ışıl parlıyorsun
Sarıl bana, sarıl
Keşif bizim, keşif bizim
Bizimle n'apıyorsun
Sarıl bana, sarıl
***
Tutun
Sımsıkı tutun
Unut beni unut
Dans edelim mi?
***
Bu aşk değil, hevesmiş
Uçucu bir hevesmiş
Dokunmak istemişsin
Bir an çok istemişsin
***
Işıl ışıl ışıl ışıl ışıl parlıyorsun
Sarıl bana, sarıl
Keşif bizim, keşif bizim
Bizimle n'apıyorsun
Sarıl bana, sarıl
***
Tutun
Sımsıkı tutun
Unut beni, unut
Dans edelim mi?
***
Tutun bana, tutun
Sımsıkı tutun
Unut beni, unut
Dans edelim mi?
***
Dans edelim mi?
Dans edelim mi?
Dans edelim mi?
Dans edelim mi?
***
Tutun
Sımsıkı tutun
Unut beni, unut
Dans edelim mi?
***
Tutun bana, tutun
Sımsıkı tutun
Unut beni, unut
Dans edelim mi?
***
Dans edelim mi?