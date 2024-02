Bu aşk değil, hevesmiş Uçucu bir hevesmiş Dokunmak istemişsin Bir an çok istemişsin *** Bu aşk değil, hevesmiş Uçucu bir hevesmiş Dokunmak istemişsin Bir an çok istemişsin *** Işıl ışıl ışıl ışıl ışıl parlıyorsun Sarıl bana, sarıl Keşif bizim, keşif bizim Bizimle n'apıyorsun Sarıl bana, sarıl *** Tutun Sımsıkı tutun Unut beni unut Dans edelim mi? *** Bu aşk değil, hevesmiş Uçucu bir hevesmiş Dokunmak istemişsin Bir an çok istemişsin *** Işıl ışıl ışıl ışıl ışıl parlıyorsun Sarıl bana, sarıl Keşif bizim, keşif bizim Bizimle n'apıyorsun Sarıl bana, sarıl *** Tutun Sımsıkı tutun Unut beni, unut Dans edelim mi? *** Tutun bana, tutun Sımsıkı tutun Unut beni, unut Dans edelim mi? *** Dans edelim mi? Dans edelim mi? Dans edelim mi? Dans edelim mi? *** Tutun Sımsıkı tutun Unut beni, unut Dans edelim mi? *** Tutun bana, tutun Sımsıkı tutun Unut beni, unut Dans edelim mi? *** Dans edelim mi?