Gitmen gerekti, farkın yoktu diğerlerinden Yitmen gerekti, sıyrılınca değerlerinden Elinde tuttuğun yalan makinesiydi gerçek Ağlama al hüzünden bir boğuk duman çek *** İçinde taşıdığın bir çocuktu şefkat Ve çığlıklarına kattığın geceydi heyhat Silik değildin aslında kandırdılar seni Yaratmak içindi her şey koyu gölgeni *** Dudaklarımda şarap tadı, kafamda yankılandı Susarken yılgın çığlığı bencilliğine yalvardı Sen ölürken yanındaydım, ben ölürken sen nerdeydin Sen ağlarken uzaktaydım sustuğum sözcüklerdin *** Bıraktım ellerini Bıraktım üzgünüm Yaşattım gerçeğini Hayalleri öldürdüm *** Bıraktım ellerini Bıraktım üzgünüm Yaşattım gerçeğini Hayalleri öldürdüm *** Bir ucunda korku, bir ucunda yanlış Neresinden tutsan cesaretin kırılmış Yol verir günahlar, sen hep önden giderdin Koştuğun için mi yoksa düşünce mi yenildin? *** Sevmeyince ölünür mü? Boş bir yürek gömülür mü? Toz tutunca fotoğrafın, aşk yüzünde görülür mü? Bir içimlik hüzün kaldı Biraz da sana sakladım Boğazımda düğüm oldun Utandım, ağlayamadım *** Bıraktım ellerini Bıraktım üzgünüm Yaşattım gerçeğini Hayalleri öldürdüm *** Bıraktım ellerini Bıraktım üzgünüm Yaşattım gerçeğini Hayalleri öldürdüm

Dün bir ip geçirmiş boynuma Yakalamış sımsıkı Ardımdan sesleniyor Sen hiç bırakma bizi ** Dün bir ip geçirmiş boynuma Yakalamış sımsıkı Ardımdan sesleniyor Sen hiç bırakma bizi ** Dünü dinle Unutma sakın Onu çözmek zorundasın Dünü dinle Unutma sakın ** Onu çözmek zorundasın Yarın ellerimden tutmuş Koşuyoruz art arda Yollar yollar boyunca ** Hep bulutlara doğru Yarın ellerimden tutmuş Koşuyoruz art arda Yollar yollar boyunca Hep bulutlara doğru ** Yarını dinle Unutma sakın Onu görmek zorundasın Yarını dinle Unutma sakın ** Onu görmek zorundasın Bugün omuzuma çökmüş Sevimli ama çok ağır Tepemden bağırıyor En güzel an budur Bugün omuzuma çökmüş ** Sevimli ama çok ağır Tepemden bağırıyor En güzel an budur Bugünü dinle ** Unutma sakın Onu yaşamak zorundasın Bugünü dinle Unutma sakın Onu yaşamak zorundasın

Yüzünü dökme, küçük kız Bırak üzülmeyi Yalnız sen misin bir düşün Unutan sevilmeyi ** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır Yüzünü dökme, küçük kız Kızma onlara ** Yalnız sen misin bir düşün Zincir oranda, buranda Her tutsağın bir kaçışı Uykunun uyanışı da vardır ** Yüzünü dökme, küçük kız Yaşamın anlamını bul Sonra dinle kendini Yolunu bil ** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır