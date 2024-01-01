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Konser Şarkı Sözleri

Esin İris Konser şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esin İris Konser şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Konser sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esin İris

Esin İris

Konser

  • Hayalleri Öldürdüm

  • Sessiz Eller (Konser)

  • Zampara/ Bir Tek Sen Yalanı (Medley)

  • Yüzünü Dökme Küçük Kız (Konser)

  • Yollar (Konser)

  • Yağmur (Konser)

  • Sensiz Olmaz (Konser)

  • Rüzgar Gülü (Konser)

  • Paramparça (Konser)

  • Olmalı Mı Olmamalı Mı (Konser)

  • Mavi Kuş (Konser)

  • İstasyon İnsanları (Konser)

  • Değirmenler (Konser)

  • Benimle Oynar Mısın (Konser)

  • Aşk Nereye Kadar (Konser)

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