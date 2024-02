Kışların Susmaya niyetlisin Halinden belli Mum olmuşsun bak Biz böyle miydik? *** Gitmeye niyetlisin Toparlanmışsın Çekmiş kapıyı ruhun, ruhsuz kalmışsın *** Ciğerlerim sönene kadar Şarkı söylerim sen dönene kadar *** Vurma beni saçlarımı seven ellerle Kırma beni ah o aşk diyen dillerle Bendeki yaza zulüm gibi kışların Ne oldu, neden sır tutar bakışların *** Vurma beni saçlarımı seven ellerle Kırma beni ah o aşk diyen dillerle Bendeki yaza zulüm gibi kışların Ne oldu, neden sır tutar bakışların *** Susmaya niyetlisin Halinden belli Mum olmuşsun bak Biz böyle miydik? *** Gitmeye niyetlisin Toparlanmışsın Çekmiş kapıyı ruhun, ruhsuz kalmışsın *** Ciğerlerim sönene kadar Şarkı söylerim sen dönene kadar *** Vurma beni saçlarımı seven ellerle Kırma beni ah o aşk diyen dillerle Bendeki yaza zulüm gibi kışların Ne oldu, neden sır tutar bakışların *** Vurma beni saçlarımı seven ellerle Kırma beni ah o aşk diyen dillerle Bendeki yaza zulüm gibi kışların Ne oldu, neden sır tutar bakışların *** Vurma beni saçlarımı seven ellerle Kırma beni ah o aşk diyen dillerle Bendeki yaza zulüm gibi kışların Ne oldu, neden sır tutar bakışların *** Vurma beni saçlarımı seven ellerle Kırma beni ah o aşk diyen dillerle Bendeki yaza zulüm gibi kışların Ne oldu, neden sır tutar bakışların

Bu Gece Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet Hahay *** Bıraktım sigarayı, bıraktım üzülmeyi Bıraktım uykudan önce, o şarkıyı of dinlemeyi Bıraktım arkadaşları, bıraktım tüm savaşları Bıraktım of yalanları, bıraktım *** Sen bana düşman mısın? Canımı yakmaz mısın? Aaah in, cin, şeytan mısın? Elimi tutmaz mısın? Aaah akşam oluyor Bu gece benimle kalmaz mısın? *** Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet Hahay *** Bıraktım sigarayı, bıraktım üzülmeyi Bıraktım uykudan önce, o şarkıyı of dinlemeyi *** Sen bana düşman mısın? Canımı yakmaz mısın? Aaah in, cin, şeytan mısın? Elimi tutmaz mısın? Aaaah akşam oluyor Bu gece benimle kalmaz mısın? *** Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet *** Aaaah akşam oluyor Bu gece benimle kalmaz mısın? *** Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet *** Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet Yarına kim sağ, kim selamet? Bu gece kalbim sana emanet

Özledim Bilsem ki bir tek şansım daha var Bilmem arar mıyım? Derler ki aşk ölümden bir duvar Bilmem yıkar mıyım? *** Bilsem ki bir tek şansım daha var Bilmem arar mıyım? Derler ki aşk ölümden bir duvar Bilmem yıkar mıyım? *** Ah biçare düştüm elinden Sen el gibi koptun yüreğimden Gel al beni kurtar gölgenden Ne yaptım da kaybettim? *** Seni niye özledim böyle Aklım almıyor hiç Kor alev şu kalbimi Tenini bi boklasam şöyle Geçer mi hasretin? Terk eder mi dün gibi? *** Seni niye özledim böyle Aklım almıyor hiç Kor alev şu kalbimi Tenini bi boklasam şöyle Geçer mi hasretin? Terk eder mi dün gibi? *** Bilsem ki bir tek şansım daha var Bilmem arar mıyım? Derler ki aşk ölümden bir duvar Bilmem yıkar mıyım? *** Bilsem ki bir tek şansım daha var Bilmem arar mıyım? Derler ki aşk ölümden bir duvar Bilmem yıkar mıyım? *** Ah biçare düştüm elinden Sen el gibi koptun yüreğimden Gel al beni kurtar gölgenden Ne yaptım da kaybettim? *** Seni niye özledim böyle Aklım almıyor hiç Kor alev şu kalbimi Tenini bi boklasam şöyle Geçer mi hasretin? Terk eder mi dün gibi? *** Seni niye özledim böyle Aklım almıyor hiç Kor alev şu kalbimi Tenini bi boklasam şöyle Geçer mi hasretin? Terk eder mi dün gibi? *** Seni niye özledim böyle Aklım almıyor hiç Kor alev şu kalbimi Tenini bi koklasam şöyle Geçer mi hasretin? Terk eder mi dün gibi? *** Seni niye özledim böyle Aklım almıyor hiç Kor alev şu kalbimi Tenini bi boklasam şöyle Geçer mi hasretin? Terk eder mi dün gibi?

Neyse Ne Dön, dolaş aynı hep, kaygılar kaygılar Hep bi' sıkıntı var, bitmiyo' nedense Ev bark faturalar, patrona saygılar Bir de aşk derdi var, çekeriz neyse ne *** Kalk gidelim yolumuza Dünya hiç sarmadı beni *** Altı üstü bi'kaç senemiz var Yaşarız bugüne göre Gelsin yarın ne gelirse *** Altı üstü bi'kaç senemiz var Yaşarız bugüne göre Gelsin yarın ne gelirse *** Varsın olsun bi' dert bu olsun Yorsun hadi be, hayat zor olsun Kalbi taş tutan varsa gelsin Yine de severiz, sözümüz olsun *** Dön dolaş aynı hep, kaygılar kaygılar Hep bi' sıkıntı var, bitmiyo' nedense Ev bark faturalar, patrona saygılar Bir de aşk derdi var, çekeriz neyse ne *** Kalk gidelim yolumuza Dünya hiç sarmadı beni Tak demeden canımıza Biraz gamsız, biraz deli *** Altı üstü bi'kaç senemiz var Yaşarız bugüne göre Gelsin yarın ne gelirse *** Altı üstü bi'kaç senemiz var Yaşarız bugüne göre Gelsin yarın ne gelirse *** Varsın olsun bi' dert bu olsun Yorsun hadi be, hayat zor olsun Kalbi taş tutan varsa gelsin Yine de severiz, sözümüz olsun *** Varsın olsun bi' dert bu olsun Yorsun hadi be, hayat zor olsun Kalbi taş tutan varsa gelsin Yine de severiz, sözümüz olsun *** Varsın olsun bi' dert bu olsun Yorsun hadi be, hayat zor olsun Kalbi taş tutan varsa gelsin Yine de severiz, sözümüz olsun

Senin Şarkın Seninle ilgili bu şarkı sana diyorum Bıraktım kendimi ayakta duramıyorum Bir köy, eşsiz bir koy eski bir deniz, eski aşkların Durup düşünmeden kendi yaramı yine dağladım *** Aşk sessizliğine çok büyük geliyor Hikayeler var teninde kaç kişi biliyor Aşk sessizliğine çok büyük geliyor Hikayeler var teninde kaç kişi biliyor *** Seninle ilgili bu şarkı, sana diyorum Hep akşam ölmüşüz sabahtan doğamıyorum Benim duvar dibim, hiçbir yanına sığamıyorum Kırık kader gibi, kendi yazımı silemiyorum *** Aşk sessizliğine çok büyük geliyor Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor Aşk sessizliğine çok büyük geliyor Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor *** Seninle ilgili bu şarkı, sana diyorum Hep akşam ölmüşüz sabahtan doğamıyorum *** Aşk sessizliğine çok büyük geliyor Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor Aşk sessizliğine çok büyük geliyor Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor *** Aşk sessizliğine çok büyük geliyor Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor

Kadeh Doldur, başımda yeller essin Dünya durur, sen pür hevessin Doldur, başımda yeller essin Dünya durur, sen pür hevessin *** Kimseye âhım olmaz, bir kendime sözüm Hep şu cehaletimden aşka düştüm Kimseye âhım olmaz, bir kendime sözüm Hep şu cehaletimden aşka düştüm *** Öyle bir yerdeyim ki Ah ne yapsam kâr etmiyor Vurdum dibine sefaletin Ah şu kadeh bile güldürmüyor Vurdum dibine sefaletin Ah şu kadeh bile güldürmüyor *** Doldur, başımda yeller essin Dünya durur, sen pür hevessin Doldur, başımda yeller essin Dünya durur, sen pür hevessin *** Kimseye âhım olmaz, bir kendime sözüm Hep şu cehaletimden aşka düştüm Kimseye âhım olmaz, bir kendime sözüm Hep şu cehaletimden aşka düştüm *** Öyle bir yerdeyim ki Ah ne yapsam kâr etmiyor Vurdum dibine sefaletin Ah şu kadeh bile güldürmüyor Vurdum dibine sefaletin Ah şu kadeh bile güldürmüyor *** Öyle bir yerdeyim ki Ah ne yapsam kâr etmiyor Vurdum dibine sefaletin Ah şu kadeh bile güldürmüyor

Kötü Kötü Şeyler Aşk sahte çıktı tékrar dolandırıldık Davası düştü Hunharca kandırıldık Üç beş yalanla Can evimizden vurulduk Gözyaşlarıyla Öfkeyle yalnız kaldık *** Aslında sendin her şeyim Kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana Bundan sonra tek başıma *** Aslında sendin her şeyim Kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana Bundan sonra tek başıma *** Sakın düşünme kötü şeyler Kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler Her gece bu şarkıyı söyler *** Sakın düşünme kötü şeyler Kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler Her gece bu şarkıyı söyler *** Aşk sahte çıktı tékrar dolandırıldık Davası düştü Hunharca kandırıldık Üç beş yalanla Can evimizden vurulduk Gözyaşlarıyla Öfkeyle yalnız kaldık *** Aslında sendin her şeyim Kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana Bundan sonra tek başıma *** Aslında sendin her şeyim Kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana Bundan sonra tek başıma *** Sakın düşünme kötü şeyler Kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler Her gece bu şarkıyı söyler *** Sakın düşünme kötü şeyler Kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler Her gece bu şarkıyı söyler *** Aslında sendin her şeyim Kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana Bundan sonra *** Sendin her şeyim Kendimden fazla sevdiğim Nasıl kıyabildin bana *** Sakın düşünme kötü şeyler Kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler Her gece bu şarkıyı söyler *** Sakın düşünme kötü şeyler Kalbini kırmasın bu sözler Yalnızlığa alışkın bedenler Her gece bu şarkıyı söyler

Gam ve Figan En iyi halimi varlığına borçluyum Halime şükrederim İhanetimi bilmeden suçluyum Kanlı adaletin *** En iyi halimi varlığına borçluyum Halime şükrederim İhanetimi bilmeden suçluyum Kanlı adaletin *** Ne dersen de, hainisin tutkunun Derdimiz diz boyu Ah, gam ve figân *** Bir deli, bir kuyu, bir de taşın öyküsü Kimsemiz yok ağlayan Yenilmek değil bu, ömür törpüsü Seni bana bağlayan Hak ayrılık yoluna meylediyor Derdimiz diz boyu Ah, gam ve figân *** Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah Öyle bir düş ki adı dudaklarıma dua Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah Göğsüme yaslan, kalbim kulaklarına şarkı olur *** Korkmadan yanımda durmaya yok mu yüzün Sen bir yalancı çoban Duasız başın, hırsla dönmüş gözün Üstüme sürme yalan Bu şiddetin kurtaramaz ruhunu Derdimiz diz boyu Ah, gam ve figân *** Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah Öyle bir düş ki adı dudaklarıma dua Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah Göğsüme yaslan, kalbim kulaklarına ah Şarkı olur *** Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah Öyle bir düş ki adı dudaklarıma dua Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah Göğsüme yaslan, kalbim kulaklarına, ah Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah Zincir de vursan kalbim kanatlanır ah Özgür olur

Hayalleri Öldürdüm Gitmen gerekti, farkın yoktu diğerlerinden Yitmen gerekti, sıyrılınca değerlerinden Elinde tuttuğun yalan makinesiydi gerçek Ağlama al hüzünden bir boğuk duman çek *** İçinde taşıdığın bir çocuktu şefkat Ve çığlıklarına kattığın geceydi heyhat Silik değildin aslında kandırdılar seni Yaratmak içindi her şey koyu gölgeni *** Dudaklarımda şarap tadı, kafamda yankılandı Susarken yılgın çığlığı bencilliğine yalvardı Sen ölürken yanındaydım, ben ölürken sen nerdeydin Sen ağlarken uzaktaydım sustuğum sözcüklerdin *** Bıraktım ellerini Bıraktım üzgünüm Yaşattım gerçeğini Hayalleri öldürdüm *** Bıraktım ellerini Bıraktım üzgünüm Yaşattım gerçeğini Hayalleri öldürdüm *** Bir ucunda korku, bir ucunda yanlış Neresinden tutsan cesaretin kırılmış Yol verir günahlar, sen hep önden giderdin Koştuğun için mi yoksa düşünce mi yenildin? *** Sevmeyince ölünür mü? Boş bir yürek gömülür mü? Toz tutunca fotoğrafın, aşk yüzünde görülür mü? Bir içimlik hüzün kaldı Biraz da sana sakladım Boğazımda düğüm oldun Utandım, ağlayamadım *** Bıraktım ellerini Bıraktım üzgünüm Yaşattım gerçeğini Hayalleri öldürdüm *** Bıraktım ellerini Bıraktım üzgünüm Yaşattım gerçeğini Hayalleri öldürdüm