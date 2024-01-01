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7/24 Dinle Yine Mavi

Yine Mavi Şarkı Sözleri

Esin İris Yine Mavi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esin İris Yine Mavi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yine Mavi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esin İris

Esin İris

Yine Mavi

  • Kötü Kötü Şeyler

  • Bu Gece

  • Özledim

  • Neyse Ne

  • Senin Şarkın

  • Kadeh

  • Kışların

  • Gam ve Figan

  • Hayalleri Öldürdüm

  • Olduğu Gibi

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