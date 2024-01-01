-
Aşk sahte çıktı tékrar dolandırıldık
Davası düştü
Hunharca kandırıldık
Üç beş yalanla
Can evimizden vurulduk
Gözyaşlarıyla
Öfkeyle yalnız kaldık
***
Aslında sendin her şeyim
Kendimden fazla sevdiğim
Nasıl kıyabildin bana
Bundan sonra tek başıma
***
Aslında sendin her şeyim
Kendimden fazla sevdiğim
Nasıl kıyabildin bana
Bundan sonra tek başıma
***
Sakın düşünme kötü şeyler
Kalbini kırmasın bu sözler
Yalnızlığa alışkın bedenler
Her gece bu şarkıyı söyler
***
Sakın düşünme kötü şeyler
Kalbini kırmasın bu sözler
Yalnızlığa alışkın bedenler
Her gece bu şarkıyı söyler
***
Aşk sahte çıktı tékrar dolandırıldık
Davası düştü
Hunharca kandırıldık
Üç beş yalanla
Can evimizden vurulduk
Gözyaşlarıyla
Öfkeyle yalnız kaldık
***
Aslında sendin her şeyim
Kendimden fazla sevdiğim
Nasıl kıyabildin bana
Bundan sonra tek başıma
***
Aslında sendin her şeyim
Kendimden fazla sevdiğim
Nasıl kıyabildin bana
Bundan sonra tek başıma
***
Sakın düşünme kötü şeyler
Kalbini kırmasın bu sözler
Yalnızlığa alışkın bedenler
Her gece bu şarkıyı söyler
***
Sakın düşünme kötü şeyler
Kalbini kırmasın bu sözler
Yalnızlığa alışkın bedenler
Her gece bu şarkıyı söyler
***
Aslında sendin her şeyim
Kendimden fazla sevdiğim
Nasıl kıyabildin bana
Bundan sonra
***
Sendin her şeyim
Kendimden fazla sevdiğim
Nasıl kıyabildin bana
***
Sakın düşünme kötü şeyler
Kalbini kırmasın bu sözler
Yalnızlığa alışkın bedenler
Her gece bu şarkıyı söyler
***
Sakın düşünme kötü şeyler
Kalbini kırmasın bu sözler
Yalnızlığa alışkın bedenler
Her gece bu şarkıyı söyler
-
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
Hahay
***
Bıraktım sigarayı, bıraktım üzülmeyi
Bıraktım uykudan önce, o şarkıyı of dinlemeyi
Bıraktım arkadaşları, bıraktım tüm savaşları
Bıraktım of yalanları, bıraktım
***
Sen bana düşman mısın?
Canımı yakmaz mısın?
Aaah in, cin, şeytan mısın?
Elimi tutmaz mısın?
Aaah akşam oluyor
Bu gece benimle kalmaz mısın?
***
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
Hahay
***
Bıraktım sigarayı, bıraktım üzülmeyi
Bıraktım uykudan önce, o şarkıyı of dinlemeyi
***
Sen bana düşman mısın?
Canımı yakmaz mısın?
Aaah in, cin, şeytan mısın?
Elimi tutmaz mısın?
Aaaah akşam oluyor
Bu gece benimle kalmaz mısın?
***
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
***
Aaaah akşam oluyor
Bu gece benimle kalmaz mısın?
***
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
***
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
Yarına kim sağ, kim selamet?
Bu gece kalbim sana emanet
-
Bilsem ki bir tek şansım daha var
Bilmem arar mıyım?
Derler ki aşk ölümden bir duvar
Bilmem yıkar mıyım?
***
Bilsem ki bir tek şansım daha var
Bilmem arar mıyım?
Derler ki aşk ölümden bir duvar
Bilmem yıkar mıyım?
***
Ah biçare düştüm elinden
Sen el gibi koptun yüreğimden
Gel al beni kurtar gölgenden
Ne yaptım da kaybettim?
***
Seni niye özledim böyle
Aklım almıyor hiç
Kor alev şu kalbimi
Tenini bi boklasam şöyle
Geçer mi hasretin?
Terk eder mi dün gibi?
***
Seni niye özledim böyle
Aklım almıyor hiç
Kor alev şu kalbimi
Tenini bi boklasam şöyle
Geçer mi hasretin?
Terk eder mi dün gibi?
***
Bilsem ki bir tek şansım daha var
Bilmem arar mıyım?
Derler ki aşk ölümden bir duvar
Bilmem yıkar mıyım?
***
Bilsem ki bir tek şansım daha var
Bilmem arar mıyım?
Derler ki aşk ölümden bir duvar
Bilmem yıkar mıyım?
***
Ah biçare düştüm elinden
Sen el gibi koptun yüreğimden
Gel al beni kurtar gölgenden
Ne yaptım da kaybettim?
***
Seni niye özledim böyle
Aklım almıyor hiç
Kor alev şu kalbimi
Tenini bi boklasam şöyle
Geçer mi hasretin?
Terk eder mi dün gibi?
***
Seni niye özledim böyle
Aklım almıyor hiç
Kor alev şu kalbimi
Tenini bi boklasam şöyle
Geçer mi hasretin?
Terk eder mi dün gibi?
***
Seni niye özledim böyle
Aklım almıyor hiç
Kor alev şu kalbimi
Tenini bi koklasam şöyle
Geçer mi hasretin?
Terk eder mi dün gibi?
***
Seni niye özledim böyle
Aklım almıyor hiç
Kor alev şu kalbimi
Tenini bi boklasam şöyle
Geçer mi hasretin?
Terk eder mi dün gibi?
-
Dön, dolaş aynı hep, kaygılar kaygılar
Hep bi' sıkıntı var, bitmiyo' nedense
Ev bark faturalar, patrona saygılar
Bir de aşk derdi var, çekeriz neyse ne
***
Kalk gidelim yolumuza
Dünya hiç sarmadı beni
***
Altı üstü bi'kaç senemiz var
Yaşarız bugüne göre
Gelsin yarın ne gelirse
***
Altı üstü bi'kaç senemiz var
Yaşarız bugüne göre
Gelsin yarın ne gelirse
***
Varsın olsun bi' dert bu olsun
Yorsun hadi be, hayat zor olsun
Kalbi taş tutan varsa gelsin
Yine de severiz, sözümüz olsun
***
Dön dolaş aynı hep, kaygılar kaygılar
Hep bi' sıkıntı var, bitmiyo' nedense
Ev bark faturalar, patrona saygılar
Bir de aşk derdi var, çekeriz neyse ne
***
Kalk gidelim yolumuza
Dünya hiç sarmadı beni
Tak demeden canımıza
Biraz gamsız, biraz deli
***
Altı üstü bi'kaç senemiz var
Yaşarız bugüne göre
Gelsin yarın ne gelirse
***
Altı üstü bi'kaç senemiz var
Yaşarız bugüne göre
Gelsin yarın ne gelirse
***
Varsın olsun bi' dert bu olsun
Yorsun hadi be, hayat zor olsun
Kalbi taş tutan varsa gelsin
Yine de severiz, sözümüz olsun
***
Varsın olsun bi' dert bu olsun
Yorsun hadi be, hayat zor olsun
Kalbi taş tutan varsa gelsin
Yine de severiz, sözümüz olsun
***
Varsın olsun bi' dert bu olsun
Yorsun hadi be, hayat zor olsun
Kalbi taş tutan varsa gelsin
Yine de severiz, sözümüz olsun
-
Seninle ilgili bu şarkı sana diyorum
Bıraktım kendimi ayakta duramıyorum
Bir köy, eşsiz bir koy eski bir deniz, eski aşkların
Durup düşünmeden kendi yaramı yine dağladım
***
Aşk sessizliğine çok büyük geliyor
Hikayeler var teninde kaç kişi biliyor
Aşk sessizliğine çok büyük geliyor
Hikayeler var teninde kaç kişi biliyor
***
Seninle ilgili bu şarkı, sana diyorum
Hep akşam ölmüşüz sabahtan doğamıyorum
Benim duvar dibim, hiçbir yanına sığamıyorum
Kırık kader gibi, kendi yazımı silemiyorum
***
Aşk sessizliğine çok büyük geliyor
Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor
Aşk sessizliğine çok büyük geliyor
Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor
***
Seninle ilgili bu şarkı, sana diyorum
Hep akşam ölmüşüz sabahtan doğamıyorum
***
Aşk sessizliğine çok büyük geliyor
Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor
Aşk sessizliğine çok büyük geliyor
Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor
***
Aşk sessizliğine çok büyük geliyor
Hikayeler var teninde, kaç kişi biliyor
-
Doldur, başımda yeller essin
Dünya durur, sen pür hevessin
Doldur, başımda yeller essin
Dünya durur, sen pür hevessin
***
Kimseye âhım olmaz, bir kendime sözüm
Hep şu cehaletimden aşka düştüm
Kimseye âhım olmaz, bir kendime sözüm
Hep şu cehaletimden aşka düştüm
***
Öyle bir yerdeyim ki
Ah ne yapsam kâr etmiyor
Vurdum dibine sefaletin
Ah şu kadeh bile güldürmüyor
Vurdum dibine sefaletin
Ah şu kadeh bile güldürmüyor
***
Doldur, başımda yeller essin
Dünya durur, sen pür hevessin
Doldur, başımda yeller essin
Dünya durur, sen pür hevessin
***
Kimseye âhım olmaz, bir kendime sözüm
Hep şu cehaletimden aşka düştüm
Kimseye âhım olmaz, bir kendime sözüm
Hep şu cehaletimden aşka düştüm
***
Öyle bir yerdeyim ki
Ah ne yapsam kâr etmiyor
Vurdum dibine sefaletin
Ah şu kadeh bile güldürmüyor
Vurdum dibine sefaletin
Ah şu kadeh bile güldürmüyor
***
Öyle bir yerdeyim ki
Ah ne yapsam kâr etmiyor
Vurdum dibine sefaletin
Ah şu kadeh bile güldürmüyor
-
Susmaya niyetlisin
Halinden belli
Mum olmuşsun bak
Biz böyle miydik?
***
Gitmeye niyetlisin
Toparlanmışsın
Çekmiş kapıyı ruhun, ruhsuz kalmışsın
***
Ciğerlerim sönene kadar
Şarkı söylerim sen dönene kadar
***
Vurma beni saçlarımı seven ellerle
Kırma beni ah o aşk diyen dillerle
Bendeki yaza zulüm gibi kışların
Ne oldu, neden sır tutar bakışların
***
Vurma beni saçlarımı seven ellerle
Kırma beni ah o aşk diyen dillerle
Bendeki yaza zulüm gibi kışların
Ne oldu, neden sır tutar bakışların
***
Susmaya niyetlisin
Halinden belli
Mum olmuşsun bak
Biz böyle miydik?
***
Gitmeye niyetlisin
Toparlanmışsın
Çekmiş kapıyı ruhun, ruhsuz kalmışsın
***
Ciğerlerim sönene kadar
Şarkı söylerim sen dönene kadar
***
Vurma beni saçlarımı seven ellerle
Kırma beni ah o aşk diyen dillerle
Bendeki yaza zulüm gibi kışların
Ne oldu, neden sır tutar bakışların
***
Vurma beni saçlarımı seven ellerle
Kırma beni ah o aşk diyen dillerle
Bendeki yaza zulüm gibi kışların
Ne oldu, neden sır tutar bakışların
***
Vurma beni saçlarımı seven ellerle
Kırma beni ah o aşk diyen dillerle
Bendeki yaza zulüm gibi kışların
Ne oldu, neden sır tutar bakışların
***
Vurma beni saçlarımı seven ellerle
Kırma beni ah o aşk diyen dillerle
Bendeki yaza zulüm gibi kışların
Ne oldu, neden sır tutar bakışların
-
En iyi halimi varlığına borçluyum
Halime şükrederim
İhanetimi bilmeden suçluyum
Kanlı adaletin
***
En iyi halimi varlığına borçluyum
Halime şükrederim
İhanetimi bilmeden suçluyum
Kanlı adaletin
***
Ne dersen de, hainisin tutkunun
Derdimiz diz boyu
Ah, gam ve figân
***
Bir deli, bir kuyu, bir de taşın öyküsü
Kimsemiz yok ağlayan
Yenilmek değil bu, ömür törpüsü
Seni bana bağlayan
Hak ayrılık yoluna meylediyor
Derdimiz diz boyu
Ah, gam ve figân
***
Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah
Öyle bir düş ki adı dudaklarıma dua
Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah
Göğsüme yaslan, kalbim kulaklarına şarkı olur
***
Korkmadan yanımda durmaya yok mu yüzün
Sen bir yalancı çoban
Duasız başın, hırsla dönmüş gözün
Üstüme sürme yalan
Bu şiddetin kurtaramaz ruhunu
Derdimiz diz boyu
Ah, gam ve figân
***
Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah
Öyle bir düş ki adı dudaklarıma dua
Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah
Göğsüme yaslan, kalbim kulaklarına ah
Şarkı olur
***
Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah
Öyle bir düş ki adı dudaklarıma dua
Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah
Göğsüme yaslan, kalbim kulaklarına, ah
Kula kulluk olur mu, sor Allah'ına, ah
Zincir de vursan kalbim kanatlanır ah
Özgür olur
-
Gitmen gerekti, farkın yoktu diğerlerinden
Yitmen gerekti, sıyrılınca değerlerinden
Elinde tuttuğun yalan makinesiydi gerçek
Ağlama al hüzünden bir boğuk duman çek
***
İçinde taşıdığın bir çocuktu şefkat
Ve çığlıklarına kattığın geceydi heyhat
Silik değildin aslında kandırdılar seni
Yaratmak içindi her şey koyu gölgeni
***
Dudaklarımda şarap tadı, kafamda yankılandı
Susarken yılgın çığlığı bencilliğine yalvardı
Sen ölürken yanındaydım, ben ölürken sen nerdeydin
Sen ağlarken uzaktaydım sustuğum sözcüklerdin
***
Bıraktım ellerini
Bıraktım üzgünüm
Yaşattım gerçeğini
Hayalleri öldürdüm
***
Bıraktım ellerini
Bıraktım üzgünüm
Yaşattım gerçeğini
Hayalleri öldürdüm
***
Bir ucunda korku, bir ucunda yanlış
Neresinden tutsan cesaretin kırılmış
Yol verir günahlar, sen hep önden giderdin
Koştuğun için mi yoksa düşünce mi yenildin?
***
Sevmeyince ölünür mü?
Boş bir yürek gömülür mü?
Toz tutunca fotoğrafın, aşk yüzünde görülür mü?
Bir içimlik hüzün kaldı
Biraz da sana sakladım
Boğazımda düğüm oldun
Utandım, ağlayamadım
***
Bıraktım ellerini
Bıraktım üzgünüm
Yaşattım gerçeğini
Hayalleri öldürdüm
***
Bıraktım ellerini
Bıraktım üzgünüm
Yaşattım gerçeğini
Hayalleri öldürdüm
-
Arkasından el sallamaktan
Hoşlanmadığım şeyler var
Ama olgunlaştım, büyüdüm artık
Sorumluluk denen bir şey var
***
Arkasından el sallamaktan
Hoşlanmadığım şeyler var
Ama olgunlaştım, büyüdüm artık
Sorumluluk denen bir şey var
***
Ne kadar ağlasaydım boştu
Boştu, boştu, boşverdim ben de
Ne kadar uğraşsaydım yoktun
Yoktun, yoktun yeterince
***
Benim için öldü
Ne varsa öldü
En içinde gördüm
Yalanlar gördüm
***
Benim için öldü
Ne varsa öldü
En içinde gördüm
Yalanlar gördüm
***
Sonunda, boşver, ne fark eder
İster ağla, ister mutlu ol
***
Arkasından el sallamaktan
Hoşlanmadığım şeyler var
Ama olgunlaştım, büyüdüm artık
Sorumluluk denen bir şey var
***
Ne kadar ağlasaydım boştu
Boştu, boştu, boşverdim ben de
Ne kadar uğraşsaydım yoktun
Yoktun, yoktun yeterince
***
Benim için öldü
Ne varsa öldü
En içinde gördüm
Yalanlar gördüm
***
Benim için öldü
Ne varsa öldü
En içinde gördüm
Yalanlar gördüm
***
Sonunda, boşver, ne fark eder
İster ağla, ister mutlu ol