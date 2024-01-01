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7/24 Dinle Karizma

Karizma Şarkı Sözleri

Eski Bando Karizma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eski Bando Karizma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karizma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eski Bando

Eski Bando

Karizma

  • Biz Rengarengiz

  • Demo

  • Adı İntikamdı

  • Alışkanlık Yapmadığı Sürece

  • Ateş Et Ve Unut

  • Bin Parça

  • Çocuksun

  • Deli Yangın

  • En Büyük Hikaye

  • Karizma

  • Sörf

  • Tash

  • Var Mısın Yok Musun (Düet Elif Kaya)

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