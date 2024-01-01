Eski Bando

Ben sana aşık oldum, sen beni yerden yere vurdun Kimin umrundaydı ki, tek başıma savaşıp durdum Bilmiyorum neden öyle, insanlık hepten öldüyse Beni neden bıraktılar yalnız başıma, söyle *** Sevdiğimi söylediğimde hani için bir hoş olmuştu Bir sebebe gerek yoktu, dışın zaten çok hoştu İki gözüm iki çeşme, ben sana susuzum yine de Artık yola çıkmalıyım, bu yolları hiç bilmesem de *** Yeniden istemem, sana ben dönemem Gel desen gelemem, gidiyorum ben Yeniden istemem, sana ben dönemem Gel desen gelemem, gidiyorum ben *** Bir acı aşkın kırk yıl daha bekleyişi olur mu acaba Düşünmek hep üzüyorsa düşünmeden yaşanır mı hayatta Gözlerim nemli hala, su çatlağını aramakta Her şey yerini bulur belki, şu kalbim kırık nasıl olsa *** Yeniden istemem, sana ben dönemem Gel desen gelemem, gidiyorum ben Yeniden istemem, sana ben dönemem Gel desen gelemem, gidiyorum ben Gidiyorum ben Gidiyorum ben Gidiyorum ben