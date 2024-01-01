Eski Bando

Gidiyorum Ben Şarkı Sözleri
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Ben sana aşık oldum, sen beni yerden yere vurdun
Kimin umrundaydı ki, tek başıma savaşıp durdum
Bilmiyorum neden öyle, insanlık hepten öldüyse
Beni neden bıraktılar yalnız başıma, söyle
***
Sevdiğimi söylediğimde hani için bir hoş olmuştu
Bir sebebe gerek yoktu, dışın zaten çok hoştu
İki gözüm iki çeşme, ben sana susuzum yine de
Artık yola çıkmalıyım, bu yolları hiç bilmesem de
***
Yeniden istemem, sana ben dönemem
Gel desen gelemem, gidiyorum ben
Yeniden istemem, sana ben dönemem
Gel desen gelemem, gidiyorum ben
***
Bir acı aşkın kırk yıl daha bekleyişi olur mu acaba
Düşünmek hep üzüyorsa düşünmeden yaşanır mı hayatta
Gözlerim nemli hala, su çatlağını aramakta
Her şey yerini bulur belki, şu kalbim kırık nasıl olsa
***
Yeniden istemem, sana ben dönemem
Gel desen gelemem, gidiyorum ben
Yeniden istemem, sana ben dönemem
Gel desen gelemem, gidiyorum ben
Gidiyorum ben
Gidiyorum ben
Gidiyorum ben